Cand vor ajunge primele doze de vaccin anti-COVID in Romania

"Daca autorizatia va fi eliberata in 23 decembrie, probabil ca intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe efectiv activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai", a spus, marti, la Digi 24, Valeriu Gheorghita.El a adaugat ca acest lucru se va intampla imediat dupa livrare, chiar intre Craciun si Anul Nou, la o zi-doua dupa ce vaccinurile ajung in tara.Gheorghita a spus ca BioNTech si Pfizer vor trimite in Romania o transa initiala de pana in 10.000 de doze de vaccinuri, cu care pot fi vaccinati 5.000 de angajati ai spitalelor, in conditiile in care este nevoie de doua doze pentru imunizare."Este o transa simbolica, daca vreti, care va fi distribuita in aceeasi zi in toate cele 27 de tari membre ale UE, care fac parte din contractul incheiat de CE, insa din ianuarie vor fi livrate celelalte doze, atat cele din decembrie, cat si cele din ianuarie. Pentru ianuarie ar trebui sa primim, dupa noul calendar de livrare, circa 600.000 de doze, care ajung pentru vaccinarea unui numar estimat de 300.000 de persoane. Ulterior, aceasta cantitate creste de la o luna la alta", a explicat Gheorghita.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) urmeaza sa se reuneasca la 21 decembrie pentru a se pronunta cu privire la autorizarea vaccinului impotriva COVID-19 al aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech, aprobat deja in mai multe tari, anunta marti agentia, relateaza AFP.Campania de vaccinare impotriva coronavirusului in UE ar putea fi lansata inainte de sfarsitul anului, a anuntat marti Ursula von der Leyen , in urma deciziei EMA de a-si devansa examinarea dosarului vaccinului."Este probabil ca primii europeni sa fie vaccinati inainte de sfarsitul lui 2021", a anuntat presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, pe Twitter CITESTE SI: