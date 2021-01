Vaccinarea personalului din invatamant depinde de momentul in care noi transe de vaccin vor ajunge in Romania

Probleme cu livrarea dozelor de vaccin anti-Covid

"Am analizat mai multe scenarii posibile pentru a asigura continuitatea campaniei de vaccinare. Aveam prevazut inclusiv optiunea ca din 7 februarie sa incepem vaccinarea cu prioritate a personalului din invatamant, insa am avut de ales intre a amana persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani si a decala persoanele care deservesc activitati esentiale.Din punct de vedere medical, am considerat, alaturi de colegii mei, ca este cel mai intelept sa decalam cu 10 zile persoanele care deservesc activitati esentiale unde riscul medical propriu-zis pentru persoana in cauza nu este semnificativ.Vaccinarea personalului din invatamant, in momentul acesta depinde de momentul in care celelalte tipuri de vaccinuri, asa cum s-a mentionat, de la Astra Zeneca, vor ajunge in Romania dupa ce se obtine autorizarea de punere pe piata si in momentul acela vom putea deschide noi centre de vaccinare in care sa se poata programa inclusiv personalul din invatamant.Dar deschiderea scolilor nu este conditionata de vaccinare, este o decizie interministeriala care depinde de situatia epidemiologica", a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, medicul Valeriu Gheorghita Acesta a precizat ca in momentul in care autoritatile vor primi calendarul de livrare din partea companiilor Moderna si Astra Zeneca vor putea anunta si data la care vor fi deschise centrele de vaccinare."Pana pe 14 aprilie, 72% dintre locurile ocupate pentru vaccinare sunt pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani si persoanele cu boli cronice. Numarul de doze disponibile ne limiteaza capacitatea pe care o avem de programare si respectiv de vaccinare. Nu putem sa deschidem mai multe sloturi pentru programare neavand certitudinea datelor la care vin aceste vaccinuri", a adaugat Gheorghita.Se asigura doza de rapel pentru persoanele care au fost deja vacciante pana acum, adica peste 441.000 de persoane. Perioada dificila pentru noi este pana pe 15 februarie. E un moment pe care vrem sa-l depasim impreuna. Este nevoie sa avem rabdare. E o situatie care a aparut in mai multe tari europene, rezolvata prin diferite solutii", a precizat Gheorghita.Persoanele care au varsta peste 65 de ani si cele care au boli cronice vor face vaccinul la data programata, chiar daca sunt programate la vacciare dupa data de 28 ianuarie. Persoanele din categoria celor care deservesc activitatile esentiale vor primi un email si un mesaj SMS, prin care vor fi informate in legatura cu decalarea datei vaccinarii.Citeste si: