Care este diferenta intre vaccinul "clasic" si tehnologia ARN mesager: "Daca esti conspirationist, tocmai de serul de la AstraZeneca ar trebui sa-ti fie frica"

Costel Atanasiu, un virolog roman cu studii in Marea Britanie, SUA si Romania, angajat al Institutului de cercetare biomedicala Wistar din Statele Unite, unde se cerceteaza in special cancerul si bolile infectioase, explica pe contul personal de Facebook cum functioneaza vaccinurile folosite in prevenirea infectarii cu SARS-CoV-2 Atanasiu incearca sa arate care este diferenta intre vaccinurile autorizate in acest moment in Romania si cel produs de AstraZeneca, aflat in curs de autorizare "E timpul sa vorbesc si despre vaccinul de la Astra-Zeneca-Oxford, asa numitul vaccin clasic. De fapt nu e clasic! Cel clasic s-ar face cu particule virale de SARS-CoV-2 crescute pe celule umane si apoi incativate cu diferite substante. Apoi, acele virusuri moarte ar fi introduce in corp prin vaccin. Vaccinul de la AZ foloseste insa alta metoda, se foloseste un adenovirus de cimpanzeu ca vector de transport. In acest vector se cloneaza doar gena pentru proteina spike. Urmariti video-ul de mai jos. Este foarte instructiv. Injectam acum adenovirusul + gena pentru spike in organism. Ce se intampla?", spune virologul roman in debutul postarii.Atanasiu explica ulterior ca se adreseaza curentului de opinie potrivit caruia urmatorul vaccin care va ajunge pe piata, cel de la AstraZeneca, este recomandat fiindca ar fi vaccinul clasic: "Daca esti conspirationist, tocmai de cel de la AZ ar trebui sa-ti fie frica"."Adenovirusul patrunde in celula umana apoi se ataseaza de membrana nucleara si isi varsa continutul in nucleu. Retineti, adenovirusul si proteina spike sunt in format ADN si sunt localizati in acelasi compartiment cu ADN-ul uman. Teoretic, in acest caz chiar este posibil ca ADN-ul adenovirusului+ADN-ul pentru spike sa se integreze in genomul uman. Nu e nevoie de nicio revers-transcriptie din ARNm in ADN, nu e nevoie de nicio translocatie (migrare) a acestui ADN in nucleu asa cum fabuleaza cei carora le este frica de vaccinul de la Pfizer. Totul este deja pregatit pentru o eventuala integrare. In teorie! In practica asta nu se intampla, vaccinul de la AZ este si el "safe".Stati sa vedeti ce se intampla cu acest ADN viral . Cum credeti ca se va sintetiza proteina spike? (Acum chiar ca rad in hohote). Ati ghicit, de pe ADN-ul viral (vector plus spike) se va sintetiza mai intai o copie de ... ARN mesager. Acest ARN mesager va fi transportat in citoplasma unde se va intalni cu ribozomii care vor produce proteina spike.Deci pana la urma tot nu scapi de infamul ARN mesager! Nici n-ai cum! Ribozomii nu pot citi decat ARN.Deci prin vaccinul de la Pfizer si Moderna se elimina un pas, cel de transcriptie, de copiere a informatiei din ADN in ARNm. In plus, vaccinul de la Pfizer ajunge direct in citoplasma si NU intra niciodata in nucleu", spune Costel Atanasiu in incheierea postarii.Pe aceeasi tema: