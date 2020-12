Care este durata de viata a vaccinului anti-COVID dupa ce este scos de la -80 grade Celsius?

"Dupa ce vaccinul e scos la o temperatura de 2-8 grade are o durata de viata de 5 zile. Dupa ce un flacon e scos la temperatura camerei, are o durata de stabilitate de 6 ore. Intr-un flacon sunt 5 doze. Aceste 10.000 de doze, din aceasta tara vor fi livrate spre centrele regionale, la un lant de frig obisnuit de 2-8 grade.Raspunsul imun incepe sa devina protector la 14 zile dupa prima doza, insa beneficiile sunt mai multe dupa 7 zile de la a doua doza.Inceputul lunii aprilie este momentul la care estimam inceperea etapei a treia de vaccinare. Nu avem nevoie de investigatii care trebuie facute anterior vaccinarii, tinand cont ca se face triajul la centrul de vaccinare", a declarat Valeriu Gheorghita.Acesta a precizat ca scopul autoritatilor este vaccinarea a 10,7 milioane de cetateni."Sunt contractate circa 10 milioane doze de la Pfizer, dar la nivelul Comisiei Europene sunt contracte si cu celelalte companii, astfel incat sa putem vaccina in Romania circa 10,7 milioane de persoane, adica circa 70% din populatia adulta.Durata nivelului de protectie nu are un raspuns ferm medical si stiintific, se estimeaza insa ca va fi de durata mai mare decat raspunsul imun dupa boala. Doar prin informarea corecta oamenii vor putea sa decida daca vor sa se vaccineze. Reactiile adverse sunt de intensitate usoara-medie, cele mai frecvente locale - durere, roseata, umflatura local sau dureri de cap, febra, greata. Au fost reactii majore la cateva persoane cu istoric alergic major.Presedintele, premierul se vor vaccina la momentul potrivit, adica atunci cand incepe etapa de vaccinare a demnitarilor", a mai precizat medicul.Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata, dupa ce primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns la depozitul de la Institutul Cantacuzino, din Capitala, ca este un moment important si ca Romania va avea 10 milioane de doze de vaccin. Transportul cu vaccinuri a fost asteptat de prim-ministrul Citu, seful DSU Raed Arafat , coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si de ministrul Apararii Nicolae Ciuca Cutiile cu doze de vaccin au fost descarcate de militari, iar dupa intrarea in depozit, unde sunt pastrate la temperatura de - 80 de grade Celsius, vor fi trimise catre centrele regionale.Vaccinarea incepe duminica, la ora 9:00, la spitalele "Matei Bals" si "Victor Babes", in conditiile in care primii vaccinati sunt medicii si asistentele din prima linie a luptei cu pandemia de COVID-19.Transportul cu vaccinurile a intrat vineri in tara, pe la Vama Nadlac ll, si a fost preluat de o escorta a Jandarmeriei si Politiei, care l-a insotit pana la Bucuresti CITESTE SI: