Care este cel mai utilizat vaccin anti-COVID. Harta cu distribuirea serului in lume

O analiza realizata de platforma votewatch.eu arata ca diferitele strategii de vaccinare pot fi intelese cel mai bine atunci cand analizam relatiile diplomatice existente intre state, conform libertatea.ro. Platforma isi propune ca, pe baza datelor, care vor fi actualizate periodic, sa ofere un set de instrumente vizuale cu informatii detaliate despre situatia globala a vaccinului, care sa includa:Cel mai utilizat vaccin pe tari;Difuzarea vaccinurilor americane la nivel global;Difuzarea vaccinurilor britanice la nivel global;Difuzarea vaccinurilor chineze la nivel global;Difuzarea vaccinurilor rusesti la nivel global;Alinierea statelor membre cu strategia UE de vaccinare.Pfizer este in prezent cel mai utilizat vaccin la nivel global, lucru care ar putea fi atribuit, cel putin partial, faptului ca acest vaccin se poate baza pe sprijinul mecanismelor diplomatice din SUA si Germania. Este cel mai utilizat vaccin din Uniunea Europeana, SUA, Canada si mai multe tari din America Centrala si de Sud.O pozitie puternica au si britanicii, care au urmarit sa ofere fostelor colonii vaccinul Oxford/AstraZeneca.China a distribuit in special vaccinuri in multe tari in curs de dezvoltare, inclusiv in Senegal, Zimbabwe si Pakistan, printre altele.Rusia si-a livrat vaccinul Sputnik V catre tari de pe glob, inclusiv Venezuela sau Algeria, dar si in Iran. Trecutul istoric al Rusiei modeleaza, de asemenea, modul in care a fost distribuit vaccinul rus: unele foste tari ale URSS utilizeaza vaccinul Sputnik V, precum Kazahstanul si Belarusul.Vezi harta aici votewatch.eu