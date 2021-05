Castelul Corvinilor devine centru de vaccinare pentru turisti si localnici. Cele doua seruri pentru care pot opta doritorii

Cei care doresc sa se vaccineze pot opta intre serul produs de Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, si cel produs de Pfizer-BioNTech, pentru care este nevoie de o doza de rapel. Am pregatit 1.000 de doze de vaccin pentru cei care doresc sa se imunizeze, la acest sfarsit de saptamana, la centrul deschis la Castelul Corvinilor. Majoritatea celor care s-au vaccinat la primele ore ale diminetii au preferat vaccinul Johnson&Johnson, dar avem pregatite si doze de la Pfizer-BioNTech", a declarat directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei.El a mentionat ca in urma discutiilor purtate cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Boboutanu, centrul de vaccinare de la Castelul Corvinilor va functiona la fiecare sfarsit de saptamana, in urmatoarea luna de zile.Potrivit Primariei Hunedoara, la centrul deschis la Castelul Corvinilor se pot vaccina atat cetateni romani , cat si cetateni straini, indiferent de localitatea de domiciliu. In cazul cetatenilor straini, este necesar ca acestia sa aiba rezidenta in Romania.Accesul in centrul de vaccinare si efectuarea vaccinului nu sunt conditionate de vizitarea Castelului Corvinilor.Centrul de la Castel va functiona in zilele de sambata si duminica, intre orele 9,00 - 20,00.