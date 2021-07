Costul uriaș al unei zile de tratament în ATI pentru un pacient COVID și refuzul de vaccinare. „La noi este răspândită ideea că sănătatea este gratis”

Dr. Marius Geantă: ”La noi este răspândită ideea că sănătatea este gratis”

Boala are impact și asupra resurselor financiare ale familiei

Cristian Hrituc, analist politic: ”Oamenii se vor mai vaccina când vor vedea pe ecrane imagini dure”

Vasile Barbu: Asociația Pacienților: ”Nu e corect să le spunem că dacă se îmbolnăvesc, trebuie să plătească”

Costurile diferă în funcție de gravitatea bolii și de vârsta pacientului

Ce sume au decontat pacienții din unele spitale românești

Reticenți la vaccinare

Conform medicului Dorel Săndesc, vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, ”costurile unei zile de terapie intensivă, conform analizelor făcute, la nivel european și la noi, variază între aproximativ 1.000 de euro, până la peste 3.000 de euro, neincluzând situațiile excepționale, în care costurile cresc și mai mult. Este o povară uriașă. În SUA, de exemplu, pentru terapie intesniva se cheltuiește 1% din PIB”.Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, dr Marius Geantă, spune că un pacient covid consumă considerabil mai multe resurse, în perioada internării, față de un pacient cu altă afecțiune.”Având în vedere că pacienții COVID și cei mai mulți dintre pacienți nu plătesc internarea în spital, fiind asigurați, nescoțând bani din buzunar, ei nu au o reprezentare asupra costurilor pe care le implică spitalizarea lor. De altfel este și răspândită ideea aceasta că sănătatea este gratis.Dacă intrăm în detalii, într-adevăr sunt niște elemente care ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care fie nu sunt vaccinați, fie au comportamente la risc de infecție.Am văzut, recent, date din Canada despre costurile asociate tratamentului în spital pentru COVID-19, comparativ cu alte cauze de internare în spital. S-a descoperit că pentru un pacient COVID internat în spital, costul este de patru ori mai mare față de internarea pentru alte categorii de bolnavi. De asemenea, durata medie a spitalizării este de doua săptămâni, aceasta fiind mai mare decât cea pentru alte afecțiuni.Cu alte cuvinte, la nivelul sistemului de sănătate, pacientul COVID consumă considerabil mai multe resurse decât majoritatea bolilor”, a precizat doctorul Marius Geantă.”Și chiar dacă oamenii nu au o percepție asupra costurilor sistemului de sănătate, ar trebui să știe că, cei care trec prin boală, un procent considerabil devin ceea ce se numește ”long covid”. Se pare că aceste complicații durează o perioadă mare de timp ceea ce transferă costuri dincolo de momentul acut.Sunt costuri cu tot ceea ce înseamnă reabilitare pulmonară, de exemplu, reabilitare cardiacă. La fel sunt costuri cu analizele care urmează. Iar aici, probabil pentru a avea acces mai rapid la acestea, oamenii se adresează mediului privat, unde mai și plătesc.Apoi sunt și alte tratamente care se administrează pentru controlul acestor complicații.La acestea se adaugă și costurile indirecte. Pentru a merge să își facă analize sau pentru că se simt rău, după externarea din spital, astfel de persoane, evident, nu mai pot merge la lucru. Intra în concediu medical, le scad veniturile, este un impact economic asupra lor și asupra familiei.De foarte multe ori, în ecuație este implicată cel puțin o altă persoană din familie care îl însoțește pe bolnav pentru analize sau alte intervenții”, a mai spus dr. Marius Geantă.Analistul politic Cristian Hrituc, a explicat pentru Ziare.Com, că, ”în acest moment, românii care nu s-au vaccinat nu vor fi convinși printr-o campanie de tipul: ”cât costă tratamentul, în caz de boală”. În Romania, atât timp cât știu că aceste costuri sunt suportate de stat, nu vor exista oameni care să vină în ajutorul statului”.”Nu suntem Israel, nici altă națiune în care țin astfel de campanii. Pentru majoritatea românilor, statul e o noțiune abstractă, nu există un simț civic de implicare.Probabil, se vor mai vaccina oameni în momentul în care vor vedea pe micile ecrane cazuri grave de îmbolnavire. Când vor vedea iar imagini dure, va mai fi un segment de oameni care se vor speria și vor lua decizia aceasta. Acum e vara, soare, mulți sunt în concediu, oamenii s-au obisnuit cu virusul, s-a produs fenomenul de minimizare a pericolului și acest fapt duce la o relaxare.Asadar, nu cred că, în acest moment, se va mai putea produce o "mobilizare" a oamenilor pentru ca aceștia să se vaccineze. Probabil, abia în toamnă, când numărul cazurilor va crește și, dacă vor apărea din nou restricții, constrângeri, vom putea vorbi de o relansare a campaniei de vaccinare”, a mai precizat expertul în politici publice.Vasile Barbu, președintele Asociației Pacienților, a precizat ca, în plină pandemie trebuie să te vaccinezi pentru a nu mai pune presiune pe sistemul sanitar, nefăcând forme grave.”Sunt mulți care nu se vaccinează pentru că și-au pierdut încrederea. Mesajele autorităților au fost mai influențabile. Au determinat practic nivelul de neîncredere al populației, atât al celei educate, cât și al celei needucate. Pentru a-i putea convinge din nou pe oameni să se vaccineze, trebuie să le fie prezentate corect consecințele atît ale infectării, cât și ale vaccinării.Deci trebuiesc conștientizate persoanele atât de nevoia vaccinării dar și de pericol, inclusiv de pericolul teoriilor conspirației”, a explicat Vasile Barbu.În ceea ce privește responsabilizarea, pacienților prin arătarea costurilor terapiilor lor, în sistemul de stat, președintele Asociației Pacienților spune: ”legislația din România se bazează pe solidaritate și subsidiaritate, în ceea ce privește asigurările sociale de sănătate. Pacientul are dreptul de a fi tratat, mai ales că dacă boala se complică apare urgența medicală.Nu putem invoca că trebuie să plătească. Nu este corect pentru că încălcăm alte principii”, a spus Vasile Barbu.Conform healthcarefinancenews.com , în SUA, costul mediu al îngrijirilor spitalicești pentru pacienții cu COVID-19 fără asigurare sau care primesc îngrijiri în afara rețelei variază foarte mult în funcție de vârstă - de la 51.389 dolari pentru pacienții cu vârsta cuprinsă între 21 și 40 de ani până la 78.569 dolari pentru pacienții între 41 și 60 de ani.Potrivit unui studiu FAIR Health, taxele de spitalizare pentru pacienții cu vârsta sub 20 de ani fără asigurare au fost în medie de aproximativ 68.261 de dolari. Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani, această cifră a fost de aproximativ 77.323 dolari.Cea mai mare valoare medie permisă plătită furnizorului în cadrul unui plan de asigurare a fost de 40.208 USD pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani și a fost cea mai mică pentru pacienții cu vârsta cuprinsă între 21 și 40 de ani, la 26.152 USD.În luna iunie, un sucevean bolnav de Covid-19 a primit o factură de peste 23.000 de lei după ce a stat 18 zile internat la spitalul din Gura Humorului. Bărbatul trebuie să achite această sumă pentru că și-a pierdut cardul de sănătate, scrie Monitorul de Suceava Spitalul Orășenesc Gura Humorului a emis pe numele unui pacient care a stat 18 zile internat cu Covid-19 o factură în valoare totală de 23.066 lei, din care 22.014 lei reprezintă doar cheltuielile de spitalizare. La acestea s-au adăugat 156,96 lei pentru mâncare (ceea ce înseamnă o alocație de hrană de 8,72 lei/zi), 741,53 lei medicamentele, 99,05 lei analizele medicale și 54,46 lei pentru materiale sanitare.Valoarea totală a facturii înseamnă că pacientul trebuie să plătească 1.281,4 lei pentru fiecare zi de spitalizare.În luna aprilie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , afirma ca datele sociologice arata ca c ei mai "reticenti" cu privire la vaccinarea anti-COVID sunt tinerii cu varste sub 35 de ani Acestia reprezinta categoria cel mai putin afectata de boala provocata de virusul SARS-CoV-2.În luna iunie, Ministerul Sanatatii a pus la punct actul normativ prin intermediul caruia vor putea fi vandute dozele de vaccin anti COVID-19 pe care Romania nu le-a folosit De asemenea, cantitatea de vaccin pe care tara noastra o va primi in luna iunie este mult sub ceea ce era estimat.Mai precis, din sapte milioane de doze au fost solicitate doar doua milioane de doze de vaccin, pe fondul interesului tot mai scazut al populatiei de a se imuniza impotriva noului coronavirus