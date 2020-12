VIDEO Cat de bine ne protejeaza vaccinul anti-COVID. Valeria Herdea: "Acest tip de imunizare este net superioara celei rezultate dupa boala"

"Cei care au trecut prin boala au recomandarea ca, la un interval de minim o luna pana la trei luni, sa se vaccineze. Titrul de anticorpi pe care noi il capatam in urma imbolnavirii poate sa fie protector pana la un moment dat, dupa care acesta scade si avem nevoie de vaccin. De aceea se discuta la modul foarte serios ca persoanele care au trecut prin boala si nu au dezvoltat o imunitate solida sa se vaccineze.Pe de alta parte, controlul eficient al evolutiei bolii in urmatorii ani se va putea face doar prin vaccinarea extinsa. Observatia clinica, pe cohorte populationale mari, pe perioade mai lungi, ne va permite accesul la situatia potentialelor reimbolnaviri in cazul persoanelor care au trecut prin boala si la situatia protectiei celor vaccinati. Studiile de pana acum arata ca protectia vaccinala este net superioara celei rezultate dupa boala. In practica, formele grave de boala au dat o imunitate mai buna, dar formele usoare de boala au lasat o imunitate care, din pacate, duce pacientul in situatia riscanta de a se reimbolnavi foarte usor si a dezvolta forme severe", a precizat, pentru AGERPRES, Valeria Herdea.Ea a subliniat ca nu exista un tratament propriu-zis pentru COVID-19, ca virusul poate ataca mai multe organe (plamanii, creierul, intestinul), afectand atat persoanele sanatoase anterior, cat si pe cele cu comorbiditati (boli preexistente).Valeria Herdea a adaugat ca mai multi pacienti i-au cerut sa fie trecuti pe o lista de asteptare in vederea vaccinarii si ca una dintre intrebarile frecvente este legata de produsul recomandat in acest sens."Stim cu totii ca exista 151 de vaccinuri care au intrat in cursa finala pentru a putea fi puse pe piata. Dintre acestea 11 au ajuns in faza a treia. Dintre toate acestea, Uniunea Europeana a stabilit relatii cu sase dintre producatori, iar aceste vaccinuri trec prin filtrul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care le evalueaza prin proceduri extrem de serioase si severe. Vaccinurile intra intr-un proces de evaluare si acreditare, abia dupa trecerea prin aceste etape pot fi puse pe piata. EMA este echivalentul lui Food and Drug Administration din SUA. Cele doua foruri, atat EMA, cat si FDA, sunt institutii extrem de serioase, care trec prin furcile caudine orice fel de produs medicamentos.Il analizeaza, il investigheaza, solicita dovezi ale cercetarii stiintifice in urma carora s-a ajuns la producerea acestor vaccinuri. Abia cand aceste vaccinuri au girul EMA pot fi puse pe piata. Este situatia Pfizer-BioNTech, este situatia de la Moderna, iar in Marea Britanie s-a aprobat inclusiv vaccinul de la Oxford-AstraZeneca. Sunt sase vaccinuri care au trecut in etapa a treia de studiu, dovedind o calitate ireprosabila. Ele au demonstrat un procent de asigurare a unei imunizari de peste 90 - 95%, ceea ce inseamna ca permit persoanelor vaccinate protectia fata de forme severe de boala, protectia persoanele vulnerabile si, nu in ultimul rand, controlul acestei pandemii si cel mai important: sa ne putem relua viata", a punctat ea.Conform medicului, gratuitatea si accesul liber consimtit la acest vaccin reprezinta "un pas enorm", in conditiile in care toate statele membre ale Uniunii Europene beneficiaza de aceleasi produse."Pe 11 decembrie a avut loc la nivelul EMA o prima sedinta deschisa. Pe 8 ianuarie va avea loc o a doua sedinta deschisa publicului larg, astfel incat oricine sa poata pune intrebari, nelamuririle sa poate fi solutionate, iar oamenii sa priveasca cu incredere spre solutiile oferite in vederea iesirii din criza.Exista acces la informatie medicala, corecta, transparenta, clara. Exista echipe interdisciplinare care pot da explicatii fiecarui om care doreste sa se informeze. Pentru prima data, exista acces la aceleasi vaccinuri in intreaga Europa, pentru fiecare cetatean care doreste sa fie imunizat, in acelasi timp. Nu cred ca in istoria moderna a Europei a mai existat un astfel de precedent. Romania este parte a unui mecanism european. Daca alegem sa ne informam din surse oficiale, bazate pe dovezi stiintifice corecte, daca ne informam de la medicii nostri si decidem sa ne vaccinam, ne maximizam sansa noastra de supravietuire in buna stare de sanatate", a subliniat medicul.Valeria Herdea si-a exprimat speranta ca pana in lunile mai - iunie sa se realizeze vaccinarea a 60 - 70% din populatie, dar a aratat ca exista si categorii de pacienti care nu se vor putea vaccina. Este vorba fie despre contraindicatii temporare, in cazul celor care sufera de o boala acuta, fie despre contraindicatii definitive, care privesc boli hematologice sau boli imunodeficitare severe. Ea a mentionat insa ca aceste boli sunt "foarte putine" si ca este important ca pacientul sa fie onest si sa declare antecedentele alergice sau alte probleme de sanatate, la prezentarea in vederea vaccinarii."Sunt categorii de pacienti care nu pot face vaccinul din diverse motive. De exemplu, daca avem un pacient cu tuberculoza activa, aflat in tratament, nu va putea face vaccinul. Sau un pacient care are o boala hematologica extrem de serioasa - nu va putea face vaccinul. Un pacient oncologic care urmeaza un tratament activ, un tratament extrem de serios si dur, nu va face acest vaccin. Deci, exista categoriile de boli foarte serioase, foarte grave, care nu pot face acest vaccin. Exista si contraindicatii temporare: pacientii cu stare febrila, de exemplu o infectie acuta a cailor respiratorii, nu fac la acel moment vaccinul. Acea contraindicatie va fi valabila pentru o perioada scurta, cat timp pacientul este considerat 'acut', doar temporar. Dupa vindecare, pacientul se poate vaccina fara probleme", a explicat ea.Herdea a subliniat ca persoanele care nu se vaccineaza risca sa faca forme severe de COVID-19 si sa ii imbolnaveasca pe cei apropiati."Daca alegem sa nu ne informam corect, sa nu ne vaccinam, alegem de fapt neglijenta fata de propria noastra persoana, fata de cei din jurul nostru si, ce este mai dureros, alegem un grad inalt de risc de imbolnavire, si a noastra, si a celor dragi. De aceea recomandarea este sa ne informam, sa vorbim cu medicul de familie, sa cerem informatii.Este de dorit ca pacientul sa vina sa spuna "explicati-mi, ca sa inteleg!", pentru a sti ce il framanta, ce este neclar, ce asteptari sunt. Abia dupa ce a inteles va merge sa se vaccineze. Aceasta este solutia, pentru a nu ramane cu dubii, pentru a nu traversa aceasta criza de incredere pe care noi, medicii, o vedem si o percepem de multe ori in jurul nostru.Exista in continuare risc inalt de raspandire a bolii la nivel global, exista risc de invaliditate dupa boala, exista risc real de deces pentru fiecare dintre noi. Boala nu alege, nu are statut social preferential, nu are granite. Nu putem circula in lume, nu ne putem bucura impreuna cu cei dragi de viata noastra. Nu putem fi liberi sa ne recapatam vietile, asa cum ne dorim cu totii. Exista posibilitatea de a ne vaccina si de a controla boala. Sta in puterea noastra sa incercam sa ne informam corect, sa intelegem, sa alegem sa ne vaccinam, sa putem decide, cu liberul nostru arbitru, asupra vietii noastre", a conchis medicul.