Cat de relevante sunt testele rapide pe antigen: "Daca incarcatura virala este mica, s-ar putea sa nu iasa pe testul rapid"

Desi acuratetea unui test rapid este aproape de 98%, acestea vor fi folosite, cel putin pentru moment, in paralel cu testele PCR, au aratat oficiali din Departamentul pentru Situatii de Urgenta pentru ziare.com."Noi avem o metodologie pentru unitatile de primiri urgente in care se specifica clar ca in momentul in care un pacient isi face un test rapid si este pozitiv, se trimite acel rezultat la Directia de Sanatate Publica, iar Directia de Sanatate Publica ii emite o decizie prin care se confirma faptul ca este pozitiv. Dar, in acelasi timp, i se recolteaza si PCR-ul. Cand vine PCR-ul, se confirma decizia sau se anuleaza", au explicat oficialii, precizand ca cei confirmati pozitiv cu teste rapide sunt inclusi in statisticile oficiale facute publice zilnic de Grupul de Comunicare Strategica.La nivel european se discuta ca testele rapide sa fie incluse pe acelasi nivel de incredere si siguranta cu testele PCR. "Atunci nu va mai fi nevoie de aceasta dublare, dar deocamdata nu s-a luat nicio decizie pe aceasta speta. Testul rapid iese cam in 15 minute, este de incredere si costa mai putin decat un test PCR, e o analiza care ajunge la 5 euro", a completat oficialul din DSU.Acesta sustine totusi ca testele rapide antigen care sunt facute in institutii sunt de o acuratete de aproape 100%, motiv pentru care daca un test rapid este pozitiv, sansele ca persoana respectiva sa nu aiba virusul, sunt extrem de reduse."In general, nivelul de specificitate al testului rapid este foarte mare. Eu nu am avut situatii in care testul rapid sa indice antigen prezent si rezultatul sa fie ulterior negativ. Lucrurile acestea sunt cu o probabilitate foarte mica", sustine si profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Potrivit epidemiologului, masura de a achizitiona trei milioane de teste rapide este binevenita in contextul actual, mai ales ca vine in special in sprijinul pacientilor care sunt considerati urgente si au nevoie imediata de interventie, cum ar fi de pilda, in cazul infarctului miocardic acut, unde trebuie sa se intervina in 30 de minute asupra pacientului."Medicii trebuie sa se echipeze ca si cum pacientul ar fi un potential suspect. Se face recoltarea pentru real time PCR, imediat ce a ajuns in triaj, iar rezultatul PCR vine cel mai devreme in 24 de ore. Acel pacient trebuie insa monitorizat. De aceea este important ca un test rapid care se face in 15 minute sa orienteze serviciul spre ce compartiment sau ce zona il dirijeaza pe pacient - daca in cel de suspecti sau de COVID pozitiv", a completat profesorul Doina Azoicai, punctand ca este important sa putem folosi acest mijloc ajutator de testare."Este benefica aceasta strategie pentru ca serviciile de urgenta, de ambulanta, spitalele care sunt deschise sa aiba posibilitatea de a stabili mai rapid eventuala suspiciune inalta de persoana infectata pentru ca sa se faca o directionare corecta epidemiologica in asa fel incat spitalele care sunt cu zone COVID si non COVID sa isi managerieze bine pacientii", a mai spus sefa Societatii Romane de Epidemiologie.De cealalta parte, reprezentantii serviciilor de ambulanta sustin ca nu au primit inca o metodologie referitoare la cum vor aplica testele rapide pe care le vor primi incepand cu saptamana viitoare. Aceste teste se vor face strict la persoane care prezinta semne si simptome ale infectiei COVID-19."In prezent, avem echipaje care merg si acum la testare si care recolteaza produsul biologic pentru testul PCR. Ambulantele respective sunt dotate cu recoltoare, cu tot ce trebuie. Dar sunt si ambulante obisnuite, de urgenta, care nu sunt dotate cu aceste recoltoare, probabil ca asa se va gandi. Ca la aceste ambulante sa le putem da niste teste rapide si personalul, acolo unde intalneste o situatie cu suspiciune de COVID-19, sa faca testul rapid. In momentul in care au facut testul rapid trebuie sa anunte dispeceratul ca este un pacient care a iesit pozitiv si situatia trebuie tratata ca atare", au aratat oficiali din cadrul serviciilor de ambulanta pentru ziare.com.Recoltarea pentru testele rapide ar urma sa fie facuta in ambulanta, completeaza specialistul. Medicul urgentist spune insa ca, in ceea ce priveste testele rapide cu proba din cavitatea nazala, pot fi achizitionate din farmacii. Preturile pot varia intre 50 si 200 de lei, in cazul unei cutii cu 5 teste, dar conteaza felul in care este recoltata proba si esential este si momentul recoltarii."O persoana negativa pe testul rapid, dar care are semne si simptome in continuare, trebuie obligatoriu sa faca PCR. Daca incarcatura virala este mica, s-ar putea sa nu iasa pe testul rapid. Dar intotdeauna cand unul din testele acestea rapide e pozitiv, rezultatul nu poate fi neglijat, ci trebuie urmata clar o conduita bine stabilita: sunat la DSP si facut PCR sau izolarea la domiciliu", a completat medicul.Ieri, medicul Raed Arafat a anuntat ca nu vor fi facute teste la cerere, in ambulanta."E greu sa faci o selectie pentru ca multe dintre simptome sunt subiective, daca spune ca a avut febra si a luat paracetamol e logic sa nu mai aiba febra, pentru ca febra s-a redus din cauza antiinflamatorului. Daca un pacient spune ca tuseste, o poate face inclusiv voluntar. Vom vedea cum vom preintampina aceste situatii, important e sa se faca cat mai multe teste, pentru ca inclusiv cei care nu au simptome, pot avea boala", au mai spus, pentru ziare.com, oficialii DSU.CITESTE SI: