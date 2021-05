In cat timp vom ajunge la imunizarea de turma prin vaccinare. Analist politic: "La cum se vede acum campania, ne da o doza de incredere"

Dr. Beatrice Mahler: "Imi doresc sa creasca numarul de persoanelor care vor sa se vaccineze zilnic pentru a ajunge la acea libertate pe care ne-o dorim"

Cristian Hrituc: "La cum se vede acum campania, ne da o doza de incredere. probleme sunt in continuare, la sate"

Cine ar trebui sa ia exemplu medicului Valeriu Gheorghita

Vedetele din Romania, influenceri pro-vaccinare

Elvis Presley a fost, la vremea lui, influencer pro-vaccinare

Mai mult, premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca petrecerile private ar putea fi permise din luna iunie , daca populatia se va vaccina anti-COVID.Cat de eficienta va fi aceasta noua abordare? Specialistii au incredere ca romanii vor veni in numar mare sa se imunizeze, pentru a reveni la viata normala de dinainte de pandemie.Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Capitala spune, referindu-se la situatia pandemica si cea privind vaccinarea ca se merge pe o directie buna."Din punctul de vedere al numarului de noi cazuri de infectare, e de bine. Din punctul de vedere al persoanelor care vor sa se vaccineze, eu astept ca numarul lor sa cresca. Imi doresc sa creasca pentru ca fara un numar mare de persoane care sa se vaccineze zilnic nu vom ajunge la acea libertate pe care ne-o dorim sa o avem din vara, sau la concedii fara masca", a precizat dr. Beatrice Mahler pentru Ziare.com.medicul subliniaza ca "trebuie o mobilizare generala si trebuie ca mai si iunie sa fie luni in care sa avem peste 100.000 de persoane care sa se vaccineze in fiecare zi"."In acest moment se fac eforturi in acest sens, medicii de familie vin sa puna umarul si se va simti acest efort al lor. Maratonul de vaccinare care incepe sa prinda avant in tot mai multe orase si evenimentul care se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani in Bucuresti, sunt convinsa ca va conta mult in ceea ce inseamna acoperirea vaccinala.Dar, indiferent ce am face noi, personalul medico-sanitar, fara participarea activa a oamenilor carora le sunt destinate aceste programe, nu vom putea reusi", a explicat medicul Beatrice Mahler.Politologul Cristian Hrituc apreciaza ca tinta acestor noi campanii sunt oamenii care nu mergeau sa se vaccineze din cauza procedurii greoaie de inscriere pe platforma de vaccinare."Cred ca este un inceput bun si cred ca tinta acestor campanii sunt oamenii care aveau probleme in a intra pe platforma sau vedeau o dificultate in modul de programare. Acum este o procedura mult mai simpla.In orasele mari sunt deja procente foarte bune la vaacinare. Problemele sunt in continuare la sate si din acest motiv cred ca trebuie continuata campania in ritmul acesta.Cred ca centrele drive - thru, caravanele si maratoanele de vaccinare vor avea efecte in special in aglomerarile urbane si cred ca trebuie marit ritmul la sate", a spus Hrituc.Politologul crede ca vaccinul Johnson & Johnson va atrage un segment al populatiei care vrea sa termine mai repede cu procesul de imunizare."De asemenea mi se pare o masura foarte buna si faptul ca vaccinul Johnson&Johnson este distribuit si catre medicii de familie. Cred ca este o strategie foarte buna pentru ca avand in vedere ca acest ser se va aplica doar o data, va veni in sprijinul celor care vor sa termine acest proces vaccinandu-se cu singura doza.Eu sunt optimist. La cum se vede acum campania, ne da o doza de incredere", a mai spus politologul."Nu cred ca trebuie sa limitam numarul la cinci-sase medici cunoscuti, pe care ii vedem la televizor. Trebuie sa fie luati in calcul si medici din orasele mici care sunt cunoscuti la ei pe plan local. Eu, poate ca nu cunosc un medic din judetul Giurgiu, de exemplu, dupa nume sau dupa figura. Insa, la nivel local, poate fi extrem de cunoscut ca profesionist.In comunitati, oamenii isi cunosc principalii furnizori de servicii , de la profesor, medic si asa mai departe si ar trebui ca acesti oameni sa fie scosi in fata si sa fie promovate actiunile lor pro-vaccinare in media locala, dupa modelul celor din media nationala", a mai explicat Cristian Hritiuc.Dupa ce medicii si politicienii au fost imunizati in direct la televizor, iar dupa aceasta strategie s-a vazut o crestere pe a cererii pentru vaccin, unii romani mergand chiar sute de kilometri departare de casa pentru a primi dozele de Pfizer sau Moderna, a urmat o oarecare stagnare in ceea ce priveste numarul solicitarilor de imunizare.Au urmat apoi vedete, ca Dorian Popa care au postat pe Facebook momentul vaccinarii.De altfel, cu putin timp inainte, politologul Cristian Hrituc declarase pentru Ziare.com ca trebuie abordata o astfel de campanie mai "emotionala" si ca vedetele cu ratingul cel mai mare ar trebui cooptate in aceasta strategie.Indragita cantareata de muzica populara, Maria Droagomiroiu, s-a vaccinat si ea si i-a incurajat pe romani sa faca acest gest.Lora, prezentatoarea de la emisiunea "Vorbeste lumea" de la PROTV, Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, Catalin Bordea au spus "da" vaccinarii, de asemenea.Aceasta strategie nu este insa una recenta. Insusi "Regele" pop, Elvis Presley a fost la vremea sa, un influencer pro-vaccinare.Pe vremea lui nu exista COVID. Exista poliomielita. Cand faima lui era cat Everest, el a devenit influencer pentru vaccinare. In octombrie 1956, in studioul CBS, Elvis s-a vaccinat. In mai putin de un an, 75% din americanii cu varsta de sub 20 de ani erau deja vaccinati. Pana in 1961, procentul s-a dus la 90%, scrie Hotnews Conform ultimului raport privins vaccinarea, in Romania, aproape 95.000 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore, dintre care 55.851 cu a doua doza.22 de persoane au fost imunizate cu serul Johnson&Johnson, care a inceput sa fie administrat in Romania de pe 4 mai in doza unica. Nicio reactie adversa nu a fost inregistrata pana acum la acest vaccin.