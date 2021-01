CORONAVIRUS Romania. 1.825 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore. 71 de pacienti au murit

De la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 728.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).674.594 de pacienti au fost declarati vindecati In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.825 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.Pana astazi, 18.335 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS-CoV-2 au decedat In intervalul 30.01.2021 (10.00) - 31.01.2021 (10.00) au fost raportate 71 de decese (33 barbati si 38 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bihor, Braila, Botosani, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Timis, Vaslui, Valcea, Ilfov si Bucuresti Dintre acestea, 3 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 4 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 18 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 26 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 20 decese la categoria de peste 80 de ani.69 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.763. Dintre acestea, 997 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 5.443.737 de teste RT-PCR si 118.111 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.200 de teste RT-PCR (6.417 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 5.783 la cerere) si 2.935 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 39.789 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.355 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 57.242 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 141 de persoane.