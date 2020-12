Doar 6.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost solicitate de spitalele de boli infectioase. Ce se intampla cu dozele nefolosite

Distribuirea acestor prime doze s-a facut conform necesarului intocmit si primit de la cele 10 spitale aflate in prima linie. Astfel, au fost cerute 3.035 de doze de vaccin pentru prima administrare, respectiv alte 3.035 de doze pentru rapel, adica pentru a doua administrare.Cate doze au ramasConcret, din cele 9750 de doze, cate au ajuns in Centrul de stocare de la Institutul Cantacuzino, mai raman alte 3.680 de doze, necerute de personalul unitatile de prima linie.Potrivit unui comunicat de presa, aceste doze care au ramas vor fi distribuite catre celelalte unitati sanitare care au organizat centre de vaccinare conform arondarii teritoriale judetene la Institutul Cantacuzino, astfel incat aceasta prima transa sa fie utilizata la maximum, sustin autoritatile.Incepand cu urmatoarea transa ce va fi livrata Romaniei, se vor distribui vaccinuri catre toate unitatile medicale in care au fost organizate centre de vaccinare.CITESTE SI: