Cate doze de vaccin a contractat in total Romania de la toate cele trei companii autorizate: "Este chiar peste tinta de 10,4 milioane de persoane"

"Pentru Moderna avem contractate 3,5 milioane de doze (...) Romania are contractate circa 12 milioane de doze de la AstraZeneca, daca aplica procentul de 4,3%. De la Pfizer peste 20 de milioane de doze. Este chiar peste tinta de 10,4 milioane de persoane, dar avem aceasta tinta de a reusi vaccinarea, pana in septembrie, a peste 10 milioane de persoane", a declarat Valeriu Gheorghita.Gheorghita a spus ca in cursul zilei de miercuri erau 30.000 de persoane pe secunda care accesau platforma de programare la vaccinare. "Platforma din punct de vedere tehnic nu a avut probleme", a precizat Gheorghita, explicand insa ca toate update-urile se fac cu platforma in stare de functionare, ceea ce este destul de greu."Platforma din punct de vedere tehnic nu a avut probleme", a declarat, joi seara, la B 1 TV, Valeriu Gheorghita, precizand ca problemele de inscriere din anumite perioade au fost cauzate de update-urile necesare."Este foarte complicat sa faci acest lucru in timp ce o platforma este in functionare. Ieri, de exemplu, erau peste 30.000 de oameni pe secunda care accesau acea platforma", a adaugat coordonatorul campaniei de vaccinare Acesta sustine ca platforma rezista la numarul de accesari, dar, pentru ca trebuie sa preia informatii din Registrul National de Vaccinare, exista unele sincope."In intervalul 1-20 martie sunt deja 300.000 de persoane programate", a mai precizat Gheorghita, facand apel la putina rabdare pana cand numarul de doze care vor ajunge in tara va fi mai mare.