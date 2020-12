Doctorul Radu Tincu, despre medicii din linia intai care s-au grabit sa se vaccineze: "Au vazut ce inseamna sa mori in urma infectarii cu SARS-CoV-2"

Intr-o interventie la B1 TV , medicul Radu Tincu a declarat ca "vom reusi sa finalizam aceasta campanie de vaccinare cu atingerea acelui prag de imunizare colectiva de peste 70%, pentru a putea pune punct acestei pandemii".Doctorul Tincu a mai spus ca personalul din spitalele de prima linie si din sectiile de Terapie Intensiva a avut cea mai mare deschidere catre vaccinare pentru ca a vazut "ce inseamna sa mori in urma infectarii cu SARS-CoV-2".Potrivit sursei citate, in spitale, gradul de acceptare a vaccinului variaza intre 60% si 90%, iar "din aceasta perspectiva a variatiei intentiei de vaccinare exista si aceste diferente de trimitere a numarului de vaccinuri"."Da, discutam de o reticenta, dar nu este o reticenta atat de mare. Spuneam ca in sistemul sanitar gradul de acceptare variaza undeva intre 60% si 90%. Cu cat ne departam de zona cea mai intensa de lupta impotriva COVID-19, apare si un grad de reticenta, dar nu cred ca este neaparat o reticenta, ci este doar o neintelegere poate de la distanta a bolii COVID-19 si ce poate sa faca aceasta boala.Tocmai de aceea, cei care lucreaza in spitalele de linie 1 au avut cea mai mare deschidere pentru vaccinare, la fel cei din sectiile de Terapie Intensiva, pentru ca au vazut ce inseamna sa mori in urma infectarii cu SARS-CoV-2. Ceea ce stiu cu siguranta - si am vazut acest lucru din toate datele internationale - cu cat mai multe persoane se vor vaccina si lumea va vedea ca nu exista reactii adverse, cu atat gradul de aderenta la campania de vaccinare va creste.Cred si sunt optimist ca vom reusi sa finalizam aceasta campanie de vaccinare cu atingerea acelui prag de imunizare colectiva de peste 70%, pentru a putea pune punct acestei pandemii", a declarat medicul Tincu, la B1 TV.