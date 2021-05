Valeriu Gheorghita, despre numarul romanilor imunizati anti-COVID: "Avem peste un milion de persoane care au fost infectate si vindecate"

Potrivit sursei amintite, ultimele date arata ca peste 55% persoane de peste 50 de ani sunt vaccinate cu cel putin o doza."Nu trebuie sa uitam conceptul de imunitate de grup, colectiva care se obtine prin vaccinare dar se adauga si prin boala naturala.Avem peste un milion de persoane care au fost infectate si vindecate. Probabil ca sunt de cel putin doua ori pana la 5 ori mai multe cazuri in mod real care au trecut prin aceasta infectie, fara simptome, probabil ca imunitatea de grup in Romania este incepand de la 30% pana la pe la 45% si asta explica evolutia epidemiologica", a declarat Gheorghita, la Digi24.Valeriu Gheorghita a atras atentia ca virusul este in continuare circulant si ca daca oamenii nu se vaccineaza "riscam un val 4 care ar putea sa fie destul de important".Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania nu crede ca "este o inhibare a apetitului" pentru vaccinare. "Din cate stim se estima de la inceput cam o treime din oameni erau hotarati sa se vaccineze, o treime sunt ezitanti si o treime nu doresc, cred ca acum ajungem in segmentul de populatie ezitant.Experienta din ultimele zile cu centrele mobile arata ca sunt oameni multi care doresc sa se vaccineze, pentru unii vaccinul este la distanta, nu a ajuns vaccinul pe strada lor.De aceea este importanta o abordare complementara a campaniei de vaccinare prin care sa diversificam activitatea mai ales in mediul rural si anume fie sa mergem cu echipe mobile sau sa organizam maraton in localitatea respectiva, si implicarea medicilor de familie. Sunt cel putin trei mijloace", a mai spus Valeriu Gheorghita, la Digi 24