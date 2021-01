Cati romani s-au inscris la vaccinare incepand cu 15 ianuarie. "51% sunt in varsta de peste 65 de ani"

Valeriu Gheorghita a declarat intr-o conferinta de presa ca aproximativ 53.000 de persoane s-au inscris pentru vaccinare prin intermediul call-centerului."La acest moment, din data de 15 ianuarie sunt programate 340.573 de persoane, pana astazi la ora 10.00. Prin intermediul Serviciului de call-center au fost programate circa 16% dintre aceste persoane, reprezentand 52.938 de persoane, prin intermediul medicului de familie sau medicului curant - circa 12% dintre aceste persoane, reprezentand 41.463 de persoane, individual sau prin apartinatori - 44% dintre persoane aproximativ, reprezentand 148.056 de persoane si prin intermediul angajatorilor - 28% dintre persoane, reprezentand aproximativ 98.116 persoane", a transmis Valeriu Gheorghita.El a mentionat ca 51% la suta din persoanele inscrise pana in prezent sunt in varsta de peste 65 de ani."In ceea ce priveste categoriile persoanelor programate, 23% sunt persoane in evidenta cu boli cronice cu varsta sub 65 de ani, persoane cu varste peste 65 de ani reprezinta aproximativ 51% dintre numarul total al persoanelor programate, ceea ce inseamna in valoare absoluta 172.997 de persoane, iar in ceea ce priveste personalul care deserveste activitati esentiale vorbim aproximativ 26%, ceea ce din punctul nostru de vedere este un procent optim, de aproximativ 75% personal la risc, persoane vulnerabile, respectiv 25% persoane care deservesc activitati esentiale", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.El a afirmat ca din 27 decembrie si pana in prezent au fost administrate peste 235.000 de doze."In ceea ce priveste bilantul persoanelor vaccinate pana la acest moment, in cursul zilei de ieri, dupa cum stim in ultimele 24 de ore, la ora 17.00 cand se face raportarea au fost vaccinate 30.237 de persoane, dintre care 29.162 de persoane erau vaccinate cu prima doza si 1.075 de persoane erau vaccinate cu doza de rapel. Numarul total de doze administrate de la data de 27 decembrie este de 235.239 dintre care sunt 233.288 de persoane vaccinate cu prima doza, respectiv 1.951 persoane vaccinate cu doza unu si doza de rapel. Astazi la ora 13.30 erau deja vaccinate 20.303 persoane cu prima doza si circa 548 de persoane care isi efectuau doza de rapel", a mentionat Valeriu Gheorghita.El a precizat ca s-au inregistrat 809 de reactii comune si minore, dar nu reactii adverse severe."Numarul total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare si ulterior inregistrate la platforma Agentiei Nationale a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania a fost de 809 reactii comune si minore si nu s-au inregistrat reactii adverse severe la numarul de persoane pe care noi le-am vaccinat pana la acest moment", a mai transmis coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.CITESTE SI: