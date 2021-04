Peste 56.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 185 de reactii adverse RAPORT

Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 56.823 de persoane. Dintre acestea, 49.091 au primit serul Pfizer, 5.264 pe cel de la Moderna si 2.468 pe cel produs de AstraZeneca.In total, au fost vaccinate 2.206.254 de persoane. Cele mai multe au fost vaccinate cu Pfizer - 1.625.600, in timp ce 185.928 au primit vaccinul Moderna si 394.726 pe cel de la AstraZeneca.In ultimele 24 de ore au fost raportate 185 de reactii adverse, cele mai multe - 96 - fiind la vaccinul AstraZeneca. Alte 67 de reactii s-au inregistrat la vaccinul Pfizer si 22 la Moderna."Mentionam ca 105 reactii adverse sunt in curs de investigare", a transmis CNCAV.