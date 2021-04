De ce s-a transformat testarea COVID-19 a elevilor intr-un fiasco. Care este alternativa pentru oprirea raspandirii virusului in scoli

In cele opt saptamani de scoala care s-au scurs din semestrul II au fost folosite insa mai putin de 20.000 de teste, un esec major din acest punct de vedere, pus de oficialii din Educatie pe seama mai multor factori."Sunt trei cauze care impiedica testarea, desi exista reglementari legale. Vorbim de vointa si dorinta parintilor, existenta unui cadru medical calificat, mai ales in scolile din mediul rural , dar si modul cum se testeaza. Unii copii o considera dureroasa", spune Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educatiei.Sansa ca acest procent de testare invaziva sa creasca este privita cu scepticism de catre reprezentantii parintilor. Ei spun ca din capul locului Ministerul Sanatatii se face vinovat pentru acest cumul de factori care a facut ca testarea sa fie nesemnificativa."Directile de Sanatate Publica nu au facut nimic sa vina in sprijinul scolilor, iar parintii, pe buna dreptate, au refuzat aceasta testare invaziva, neplacuta si chinuitoare pentru copii, cu acele betisoare bagate in nas. Solutia este testarea non-invaziva, pe baza de saliva, care se face in Anglia si Germania. Si nu oricum, ci o testare in masa, lucru care va duce la stoparea raspandirii virusului. Din pacate, aceste teste nu sunt certificate de institutul nostru de sanatate publica si nu se va putea intampla cand vor reveni copiii din vacanta", ne-a precizat Iulian Cristache, presedintele Asociatiei Parintilor.Acesta spune ca testele invazive ramase nefolosite vor ramane in acelasi stadiu si dupa reluarea scolii, in luna mai. De altfel, chiar ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a precizat ca testele antigen ramase vor fi directionate pentru testarea adultilor, militand la randul sau pentru testele non-invazive cu care se lucreaza in alte tari europene."Testarea elevilor la revenirea in scoala pe baza achizitionarii de teste noninvazive este esentiala. Odata cu achizitia de teste non-invazive, care, la limita, pot fi si autoadministrate. Am vazut ca acest lucru se face in scoli din Franta si Austria. Sunt indreptatit sa sper ca acea testare in masa in scoli va putea sa fie un fapt", a afirmat Cimpeanu. Testele non-invazive pe baza de saliva pot fi administrate si sub supravegherea cadrelor didactice, fara sa fie necesara implicarea cadrelor medicale, asa cum s-a intamplat in cazul testelor antigen. Singura cerinta este acordul parintilor, apreciindu-se ca din acest punct de vedere nu va exista o rezistenta ca la testele invazive.