Care sunt modalitatile de inscriere pe platforma de vaccinare impotriva COVID-19

Potrivit sursei citate, pentru asigurarea accesului tuturor categoriilor de persoane la programarea pentru vaccinare, au fost identificate mai multe posibilitati de inscriere, pe fiecare etapa in parte.Astfel, inscrierile se pot realiza individual, direct in platforma , prin apelarea call centerelor directiilor de sanatate publica (DSP), operationalizate de Ministerul Apararii Nationale (MApN), impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ), prin medicii de familie, precum si prin personalul din directiile de asistenta sociala ale consiliilor locale.CNCAV precizeaza ca fiecare persoana se poate inscrie pe platforma alegand una dintre modalitatile corespunzatoare categoriei din care face parte, dupa cum urmeaza:- persoanele incluse in categoria lucratorilor din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat - inscrierile se pot realiza: prin intermediul angajatorului, pentru lucratorii din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat si prin apelarea call centerelor, pentru persoanele care nu detin certificat digital calificat sau nu sunt organizate ca persoana juridica avand profil medical.- populatia cu grad ridicat de risc si lucratori care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale - inscrierile se pot realiza: prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desfasoara activitati in domenii cheie, esentiale; individual, direct pe platforma informatica, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani (aplicatia confirma varsta prin verificarea CNP-ului introdus la inregistrare); prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani si pentru persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta; prin administrator, pentru persoanele cu grad ridicat de risc din centrele medicosociale si rezidentiale; prin apartinatori, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani; prin apelarea call centerelor, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani si pentru persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta; prin directiile de asistenta sociale de la nivelul primariilor, pentru persoanele care au varsta peste 65 de ani si pentru persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta;- populatia generala - inscrierile se pot realiza: prin intermediul angajatorului; individual, direct pe platforma informatica; prin apelarea call centerelor; prin intermediul medicului de familie; prin directiile de asistenta sociala de la nivelul primariilor.Pasii pe care trebuie sa ii parcurga persoana care inregistreaza programari sunt prezentati in Manualul de utilizare, postat pe site-ul: https://vaccinare-covid.gov.ro.CallCenter DSP Bucuresti - 021.795.00.54, 021.9462CallCenter DSP Constanta - 0241.836.313CallCenter DSP Ilfov - 021.414.44.22CallCenter DSP National - 021.414.44.XX (in functie de judet - XX reprezinta codul de judet)ex. DSP Timis - 021.414.44.56, DSP Arges - 021.414.44.48De asemenea, alte informatii utile pot fi accesate la sectiunea "Intrebari frecvente" de pe platforma de programare.