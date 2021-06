Ce se intampla cu surplusul de vaccin anti COVID-19. "E rusinos! Guvernul nu are vointa politica sa convinga oamenii sa se vaccineze"

UE ne-ar putea intoarce spatele

Romania vinde vaccin ca sa nu-l arunce

E nevoie de o strategie a stocurilor de rezerva

De asemenea, cantitatea de vaccin pe care tara noastra o va primi in luna iunie este mult sub ceea ce era estimat.Mai precis, din sapte milioane de doze au fost solicitate doar doua milioane de doze de vaccin, pe fondul interesului tot mai scazut al populatiei de a se imuniza impotriva noului coronavirus.Specialistii din sistem sustin ca, pe de-o parte e firesc ca dozele nefolosite sa poata fi revandute catre alte state care nu au acces la vaccin.Pe de alta parte, aceiasi specialisti sunt de parere ca exista riscul ca, in eventualitatea unui al patrulea val cu consecinte mai mari decat cele care au fost pana acum, Romaniei ar putea sa ii fie intors spatele la nivel european, cata vreme nu a folosit cantitatile de vaccin solicitate in baza unor estimari facute de autoritatile din sanatate, raportat la populatia aflata la risc."Este grav si rusinos faptul ca la nici 6 luni de la inceperea campaniei de vaccinare anti-Covid, Guvernul, cu doar 25% din populatie vaccinata , deja nu mai poate gestiona numarul de doze platite - atentie, platite - pentru ca nu are vointa politica sa ia masurile ferme ce pot convinge oamenii sa se vaccineze", a explicat pentru Ziare.com Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame."Desi avem precedente legale care au aratat clar ca vaccinarea poate fi o conditie obligatorie pentru ca oamenii sa desfasoare unele profesii sau sa participe la anumite activitati si ca asta nu este o discriminare, vedem totusi cum Guvernul Romaniei face joc de glezne si ezita sa ia aceste masuri, lasand rata de vaccinare in cadere libera", a completat Ana Maita.Spre exemplu, Vaticanul a pus conditia vaccinarii anti-Covid in timp ce alte tari au pus aceasta conditie pentru cadrele medicale, pentru asistentii sociali, pentru cadrele didactice."In acest timp Romania trebuie sa vanda sau sa doneze milioane de doze de vaccin platite ca sa nu fie nevoita sa le arunce, pur si simplu, in momentul cand acestea vor expira. Este ceasul al 12-lea ca sa luam masuri de sanatate publica si sa putem sa revenim la normal.O calamitate naturala de acest tip nu va fi depasita decat de tarile unde exista politicieni puternici si capabili sa ia deciziile grele dar corecte care sa serveasca interesului public", a mai spus reprezentanta societatii civile.La randul sau, Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP), a punctat ca autoritatile nu puteau sti ca numarul de vaccinari va fi atat de mic fata de nevoile reale."Trebuie sa avem acest cadru legal dar vanzarea este strict controlata. Nu vor fi vandute loturi care sa fie necesare Romaniei. S-ar putea sa ajungem in situatia in care Romania sa vanda doze in state care nu sunt in Uniunea Europeana si sa nu aiba vaccin cand va avea nevoie. Nu stim daca valul 4 va fi atat de dificil incat sa ii determine si pe cei care sunt sceptici in prezent privind vaccinarea sa se imunizeze. Iar Uniunea Europeana sa spuna: v-ati vandut vaccinurile, ne pare rau, nu va mai finantam. Exista si aceasta posibila interpretare", a spus reprezentantul pacientilor."Noi trebuie sa fim atenti sa solicitam statului sa aiba o strategie a stocurilor de rezerva, chiar daca ele costa, chiar daca ele vor expira. Nici sa fim atat de egoisti incat sa nu ajutam daca putem. Dar trebuie sa fim si prudenti pentru ca trebuie sa avem grija de propria populatie. Ordonanta pe mine nu m-a ingrijorat, ma ingrijoreaza ce urmeaza", a conchis Vasile Barbu.