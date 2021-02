De ce nu vor romanii sa se vaccineze cu AstraZeneca. Medic: "Nu exista vaccinuri slabe. Medicamentele nu sunt perfecte"

"Nu sunt vaccinuri slabe"

"Cunosc persoane care vor sa se vaccineze cu Astra Zeneca"

Gindrovel Dumitra: Cu cat indeparatam doza a doua, eficacitatea este mai crescuta

Medicii spun ca nu trebuie sa ne facem griji referitor la aceasta eficacitate si mai ales la faptul ca doza de rapel pentru Romania a fost stabilita la 8 saptamani. Pentru ca aceasta perioada ar putea creste de fapt eficacitatea vaccinului.Mai mult, aceasta eficacitate poate fi comparabila si cu cea a altor vaccinuri aflate in administrare la nivel mondial."Studiile facute pe acest vaccin arata o acoperire de 60% ca eficienta. Insa as compara acest vaccin si este comparabil la nivel international, cu cel antigripal care are exact aceleasi linii de eficienta.Si stim ca daca o persoana este vaccinata antigripal, sansele ca ea sa dezvolte o forma grava de boala care sa necesite internare sunt aproape nule.La Institutul "Marius Nasta" nu am avut niciodata pacienti internati care sa ajunga la terapie intensiva cu forma grava de gripa daca au fost vaccinati antigripal. Cel mult au facut un puseu febril, dupa care, dupa o zi, doua, simptomatologia s-a redus", a explicat Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, pentru Ziare.com.Medicul a mai spus ca orice ajutor pentru imunitatea noastra trebuie folosit si acceptat pentru ca daca toti ne vaccinam, sansele ca acest virus sa mai circule printre noi sunt foarte mici."Iar obiectivul nostru final este sa reducem circulatia acestui virus, iar in momentul in care avem si anticorpi cu atat mai mult suntem protejati de o posibila infectie.Dar daca ne vom vaccina toti, virusul, si daca ajunge sa ne infecteze, va determina o forma usoara de boala care pur si simplu va fi distrusa de anticorpii pe care-i avem in organism, care vor actiona un pic cam tardiv la persoanele la care raspunsul prin aticorpi nu este major dar cu siguranta va actiona imunitatea si va proteja", a spus Beatrice Mahler Referitor la faptul ca vaccinul de la AstraZeneca este considerat un vaccin mai slab fata de Moderna si Pfizer, medicul Beatrice Mahler a precizat:"Nu exista vaccinuri slabe. Pot fi vaccinuri care nu reusesc la fiecare tip de imunitate sa declanseze un raspuns imun perfect.Medicamentele nu sunt perfecte. Au proportii diferite de eficacitate. Unele pot sa aiba eficacitate de 95%, altele de 80%, altele de 60%, dar sunt eficiente"."Daca luam ca exemplu vaccinul anti-varicela, copilul vaccinat, daca va intra in colectivitate si are contact cu un copil bolnav, se poate infecta, insa forma de boala este mai usoara.In schimb, daca nu este vaccinat, poate face forma grava, cu eruptie completa, cu febra, cu stare de rau.Astfel daca un copil vaccinat face totusi boala, nu inseamna ca vaccinul nu este bun, ci ca nu a reusit sa produca un numar de anticorpi destul de mare incat sa nu permita virusului care intra in organism sa se multiplice.Virusul apuca sa se multiplice putin, apoi vin anticorpii care intre timp se produc in cantitate mai mare si il distrug", a mai spus Dr. Mahler."Eu personal cunosc astfel de persoane care spun ca vor sa se vaccineze cu serul de la Astra Zeneca pentru ca vine pe o platforma care a fost deja utilizata pe alte forme de vaccin si le da incredere in metoda.Pe de alta parte au fost in centrul nostru persoane care nu au vrut sa se vaccineze cu Moderna, ci cu Pfizer pentru ca stiau persoane care se vaccinasera cu acest ser si le dadea incredere.Este bine ca in acest moment avem trei vaccinuri si in curand sper sa avem alte doua aprobate la nivelul UE si sa avem posibilitatea sa ne vaccinam cat mai multi dintre noi", a mai spus Beatrice Mahler."Intr-adevar, eficacitatea vaccinului rezultata din studii si pusa la dispozitia autoritatilor de reglementare este de 60%. Adica daca se administreaza o doza acum si una peste 28 de zile.Dar exista date care ne arata ca la o alta schema, cu cat indepartam doza a doua, eficacitatea este mai crescuta.Britanicii au dat deja date care ne confirma faptul ca dupa administrarea celei de-a doua doze, la trei luni distanta, eficacitatea tinde sa fie peste 85%.Dar trebuie sa spun un lucru si anume ca eficacitatea este doar un indicator. Pe langa eficacitate mai conteaza alti indicatori, si anume eficienta, respectiv impactul.In acest moment, cu cat vaccinam un numar mai mare de persoane, chiar cu un vaccin care are o eficienta mai mica, impactul va fi dublat sau triplat.Asta inseamna ca scaderea numarului de cazuri la nivel general este mult mai mare chiar si daca aducem un vaccin cu eficacitate mai mica, iar acest lucru conteaza foarte mult pentru ca in acest fel scade numarul de cazuri sursa, cele care in final vor duce la un numar mai mic de imbolnaviri.Si iata cum un vaccin cu o eficacitate mai redusa va contribui substantial la limitarea acestei pandemii.Cu alte cuvinte este mai bine sa faci un vaccin cu eficacitate de 60% decat sa nu faci deloc, pentru ca atunci eficacitatea va fi zero", a explicat coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF).Medicul a mai precizat ca avand in vedere ca rapelul la vaccinul AstraZeneca se face la 8 saptamani, eficacitatea este mai mare de 60%, insa nu se stie cat. Romania se afla pe locul 14 la nivel global cu o rata de 4,41 de doze de vaccin anti COVID-19 administrate la suta de persoane, peste media europeana si in fata unor tari care au sisteme de sanatate mult mai performante, mult mai eficiente, tari precum Germania, Franta Italia, Polonia, a declarat luni, 8 februarie, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu.Autoritatile au anuntat ca de la data de 15 februarie, in Romania, va incepe imunizarea populatiei cu vaccinul AstraZeneca . Astfel, la nivel national, pentru buna desfasurare a procesului de vaccinare cu AstraZeneca, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare.