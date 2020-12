SINTEZA Noua tulpina de coronavirus. Tot ce stim pana in acest moment: pana unde s-a raspandit si cat de eficient este vaccinul

Despre noua tulpina de coronavirus se vorbeste mai intens din decembrie, insa primele cazuri au fost detectate in septembrie. In luna noiembrie, un sfert din cazurile din Londra erau cauzate de aceasta noua varianta de coronavirus.Ceea ce ii ingrijoreaza pe specialisti cu privire la aceasta noua tulpina e faptul ca ea inlocuieste rapid alte versiuni ale virusului si sufera mutatii care afecteaza parti importante ale acestuia, transmite BBC, citat de digi24.ro Potrivit sursei citate, unele dintre mutatiile noii tulpini cresc capacitatea virusului de a infecta. Astfel ca, data fiind contagiozitatea tulpinii, Anglia a trecut de la restrictii de nivel 2 la reguli stricte, de nivel 4.Dupa ce premierul Boris Johnson a facut declaratii referitoare la gradul ridicat de transmisie, ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a admis, pentru postul de televiziune Sky News, ca noua tulpina este in afara controlului."Trebuie sa reluam controlul si singurul mod de a-l face este de a restrictiona contactele sociale", a transmis oficialul britanic.Sursele citate noteaza ca sursa zero a noii tulpini a fost un pacient din Marea Britanie, insa expertii nu exclud nici ideea ca mutatia ar fi fost importata dintr-un alt stat.Explicatia gasita de experti a fost ca pacientul, pe un fond imunitar scazut, neavand posibilitatea de a lupta cu virusul, a facilitat modificarea virusului.Noua tulpina se regaseste in principal in Londra, sud-estul si estul Angliei, dar ea a fost identificata si in state precum Danemarca, Australia sau Olanda, variante similare fiind identificate si in Africa de Sud.Desi detectat prima data in China, Wuhan, virusul SARS-CoV2-2 nu este acelasi in toate colturile lumii. De pilda, mutatia G614G a aparut in Europa in februarie, devenind o forma dominanta a virusului. Totodata, o alta varianta, A222V, s-a raspandit in intreaga Europa, fiind in stransa legatura cu vacantele de vara petrecute in Spania, conform specialistilor.De altfel, au fost identificate si alte mutatii ale coronavirusului, 17 la numar, considerate a fi importante. Au existat modificari ale proteinei pe care virusul o foloseste pentru a debloca accesul catre celulele corpului uman.Cealalta mutatie a mai aparut, inclusiv la faimoasele nurci infectate. Aceasta mutatie dubleaza infectiozitatea, conform experimentelor de laborator.Studiile efectuate de acelasi grup sugereaza ca mutatia face ca anticorpii din sangele supravietuitorilor sa fie mai putin eficienti in combaterea virusului.Specialistii afirma ca vaccinurile impotriva noului coronavirus ar putea fi eficiente si impotriva noii tulpini, pentru motivul ca serurile au fost facute de asa fel incat sa antreneze sistemul imunitar pentru a ataca mai multe parti diferite ale virusului, inclusiv mutatii.Noua varianta dovedeste ca virusul continua sa se adapteze pe masura ce infecteaza tot mai multi oameni.CITESTE SI: