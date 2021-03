Cum te recuperezi dupa vaccinarea anti-COVID. Sfaturile neurochirurgului Vlad Ciurea

"Toti din presa medicala spun << atentie dupa vaccin, nu sunteti acelasi >> . Este adevarat. Chiar daca nu aveti un lucru major, simtiti o stare de oboseala generala, nu va puteti aduna, nu va mai vine ideatia perfecta, memoria. Este bine sa gasim in post-vaccinare o stare de refacere", a declarat Vlad Ciurea, la DIGI 24."Haideti sa ne gandim ca vaccinul e vaccin, deci e o forma de element care se introduce in corpul tau si tu produci o lupta. Daca organismul tau lupta, incearca sa-l menajezi, sa te culci devreme, sa mananci regulat, sa nu te enervezi la primele stiri, sa ai o igiena, o odihna...toate mijloacele de aparare si sa ai grija de corpul tau, din toate punctele de vedere...miscare, lichide foarte multe. Tot organismul trece prin lichide, inclusiv creierul. Deci sa bem lichide, dar n-am spus alcoolice. Toate vitaminele, mineralele ne fac foarte bine", a mai declarat medicul Ciurea.Doctorul a vorbit si despre sechelele prin care trec cei care au fost bolnavi de Covid-19 si inclusiv experienta sa din recuperarea post-boala."Am iesit invingator. A fost - exista un cuvant in limba romana, dar eu nu-l prea folosesc - se pare ca se spune nasol. Dar nu rau, am invins", a aratat medicul.