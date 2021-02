Vaccinare Romania. Cel mai in varsta roman programat pentru vaccinare are peste 102 ani, iar cel mai tanar aproape 16 ani

"Impreuna vom reusi sa-i protejam pe toti cei dragi noua!Cea mai varstnica persoana programata pentru vaccinare are 102 ani si 7 luni, iar cea mai tanara are 15 ani si 11 luni", a transmis Comitetul de Vaccinare.Cea mai varstnica femeie: 101 ani si 8 luni,Cel mai varstnic barbat: 102 si 7 luni,Cea mai tanara fata: 15 ani si 11 luni, implineste 16 ani inainte cu 9 zile de vaccinare,Cel mai tanar baiat: 15 ani si 11 luni, implineste 16 ani inainte cu 3 zile de vaccinare.Pana in momentul de fata, peste 1.000.000 de persoane s-au programat prin platforma informatica dezvoltata de STS - Serviciul de Telecomunicatii Speciale, 137.701 persoane fiind programate pentru AstraZeneca.Datele fac referire doar la persoanele programate si exclud persoanele deja vaccinate.Premierul Florin Citu a spus ca Romania se afla pe locul al treilea in Europa in ceea ce priveste vaccinarea.De asemenea, seful Guvernului a precizat ca i n martie vom primi 2,4 milioane de doze de vaccin.