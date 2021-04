De marti, in Romania vor fi imunizate 80.000 de persoane zilnic. Valeriu Gheorghita: "peste 70.000 de persoane programate doar in 24 de ore"

"M-am uitat pe programarile de saptamana urmatoare. Incepand (...) de marti, vom avea circa 80.000 de persoane vaccinate. Avem in momentul de fata aproximativ 80.000 de persoane in fiecare zi care sunt deja programate si au ocupat un loc in centrele de vaccinare, circa 60.000 sunt cu Pfizer, circa 10.000 cu Moderna, restul cu AstraZeneca", a spus medicul la Digi 24.El a amintit ca din data de 14 aprilie vor incepe rapelurile pentru AstraZeneca. "Cred ca, daca am fi avut o adresabilitate crescuta si pentru vaccinul AstraZeneca, in momentul de fata eram la cel putin 80.000 de persoane vaccinate pe zi", a afirmat Gheorghita. Potrivit acestuia, in ultimele zile s-a lucrat pentru operationalizarea a peste 170 de cabinete noi de vaccinare, dintre care 144 vor folosi serul de la Pfizer, iar alte aproximativ 30 vaccinul AstraZeneca."Au inceput notificari. (...) pot sa va spun ca au fost peste 97.000 de notificari si peste 70.000 de persoane programate doar in 24 de ore", a mai spus presedintele CNCAV.El a sustinut ca, in urmatoarele doua-trei zile, persoanele care se programeaza la vaccinare vor putea vedea cate persoane au inaintea lor si care este ritmul de vaccinare la centrul respectiv."Prioritatea a fost operationalizarea acestor centre noi, insa in urmatoarele doua-trei zile va fi disponibila si aceasta cerinta operationala de a afisa numarul de persoane care se afla in fata si care este ritmul de vaccinare in centrul respectiv (...) Pot sa va spun ca in momentul de fata avem 1.151 de centre din care 792 de centre sunt cu vaccin de la Pfizer, circa 84 sunt centre cu vaccin de la Moderna, circa 275 sunt centre care primesc vaccin de la AstraZeneca. In perioada urmatoare, vor fi deschise toate centrele de la nivel national care au fost pregatite prin alocare suplimentara de vaccinuri de la Pfizer si respectiv de la Moderna, iar pe centrele cu AstraZeneca in care ritmul de vaccinare a scazut substantial vom aloca foarte probabil vaccin de la Johnson and Johnson", a mai spus coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID.