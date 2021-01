Centrele de vaccinare din Valcea au fost amenajate in sali de sport, camine internat si camine culturale

In judetul Valcea au fost stabilite si aprobate marti, printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), 17 centre de vaccinare a populatiei, dintre acestea cinci fiind amenajate in municipiul Ramnicu Valcea, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Valcea.Potrivit sursei citate, au fost amenajate centre de vaccinare anti-COVID in sali de sport ale scolilor din localitatile Sutesti, Ladesti, Dragasani, Babeni si Horezu, in camine internat din Berbesti si Calimanesti si in camine culturale din localitatile Orlesti, Mihaesti si Budesti, precum si la Spitalul Orasenesc Brezoi. Acestor centre de vaccinare le-au fost arondate localitatile din zona.In municipiul Ramnicu Valcea au fost amenajate cinci centre de vaccinare, la salile de sport de la Liceul Sanitar "Antim Ivireanul", Liceul Tehnologic Forestier, Scoala Gimnaziala nr. 5, Scoala Gimnaziala nr. 10 si Scoala Gimnaziala "Anton Pann", unde se pot prezenta pentru imunizare locuitorii din Ramnicu Valcea, Baile Olanesti, Pausesti-Maglasi si Vladesti.Pana in prezent, in judetul Valcea au fost imunizate 2.059 de cadre medicale, in patru centre de vaccinare din spitalele din Ramnicu Valcea, Dragasani, Horezu si Brezoi.Citeste si: