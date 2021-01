Centrele militare au inceput preluarea solicitarilor pensionarilor pentru vaccinarea impotriva COVID-19

"Acestia fac parte din prima grupa de prioritate a etapei a II-a de vaccinare, impreuna cu persoanele care sunt inregistrate cu boli cronice, cu personalul din serviciul de lupta permanent, personalul aeronautic, personalul militar si civil participant sau aflat in pregatire pentru misiuni si operatii desfasurate in afara teritoriului national, cel de la misiunile permanente, cu personalul care executa misiuni in sprijinul altor institutii, precum si cu persoanele care ocupa functii-cheie in structura MApN si cu personalul, studentii si elevii institutiilor militare de invatamant. Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a facut apel la camaraderia personalului MApN eligibil pentru prima grupa de prioritate a etapei a II-a si a solicitat structurilor responsabile analizarea posibilitatii de vaccinare, cu prioritate, a veteranilor de razboi si a pensionarilor militari care au probleme de sanatate!", a transmis, marti, Ministerul Apararii Nationale.Sursa citata a precizat ca in centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea fi vaccinati si membrii de familie ai pensionarilor militari, veteranilor si vaduvelor de razboi (sot sau sotie, copiii, precum si persoane aflate in intretinere legala), care si-au exprimat voluntar dorinta de a se vaccina, in functie de etapa in care se incadreaza, conform strategiei nationale de vaccinare (etapele II si III)."Pensionarii militari, veteranii si vaduvele de razboi vor fi planificati prin intermediul centrelor militare judetene, de sector sau zonale. Acestea au pregatit si instruit personalul care, incepand de luni, 11 ianuarie, a inceput preluarea apelurilor telefonice de la pensionarii militari. La inceperea propriu-zisa a procesului de vaccinare, operatorii din centrele militare ii vor contacta pe pensionarii militari - care si-au exprimat intentia de vaccinare - cu minim 48 de ore inainte de administrarea vaccinului, pentru programare in centrele de vaccinare apartinand MApN", a mai transmis MApN.Ministerul precizeaza ca apelurile telefonice sunt preluate de centrele militare in regim permanent, inclusiv in zilele nelucratoare.Ministerul reitereaza ideea ca pentru personalul care nu se poate deplasa se vor organiza, prin grija centrelor de vaccinare, in functie de situatie, echipe mobile care vor executa vaccinarea.In situatiile in care personalul militar in rezerva, retragere, veteranii si vaduvele de razboi sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa la centrele de vaccinare ale MApN, comandantii unitatilor si centrelor militare vor solicita sprijinul Directiilor de Sanatate Publica pentru programarea acestora la alte centre de vaccinare, din reteaua Ministerului Sanatatii, mai apropiate de zona de domiciliu."Reamintim ca, pentru informarea pensionarilor militari, a veteranilor si vaduvelor de razboi cu privire la procedura de inscriere pentru vaccinare, pe spatele cuponului de pensie aferent lunilor ianuarie si februarie, a fost inscris un mesaj prin care beneficiarii care doresc sa se vaccineze se pot adresa centrului militar de pe raza de domiciliu pentru informatii suplimentare si pentru programare. De asemenea, in momentul operationalizarii centrelor de vaccinare apartinand MApN din fiecare judet, centrele militare vor posta pe paginile de facebook proprii informatii suplimentare referitoare la vaccinare. Vaccinarea personalul militar si civil care activeaza in Armata Romaniei, respectiv a militarilor in rezerva, retragere si veteranilor de razboi se va face exclusiv prin exprimarea optiunii in mod voluntar", a mai transmis Ministerul Apararii.