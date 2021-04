Centru de vaccinare drive-thru, amenajat in parcarea unui hipermarket din Arad. Se pot face imunizari cu Pfizer, fara programare

Viceprimarul municipiului Arad, Lazar Faur, a facut anuntul pe contul sau de Facebook , unde a postat fotografii cu operatiunea de amenajare a centrului."Pregatim centrul de vaccinare drive-thru din parcarea Real/Remarkt - Jumbo. In acest centru vaccinarea se va face fara programare, direct in masina, cu vaccin Pfizer. Daca mergeti la cumparaturi de Pasti, dureaza doar 15 minute sa va imunizati", a scris viceprimarul.Ulterior, el a anuntat ca Primaria Arad porneste o campanie de sustinere a imunizarii, care se va putea face si direct acasa la doritori."Pentru cei care doresc, exista si posibilitatea vaccinarii la domiciliu. Ne adresam tuturor, dar in special persoanelor varstnice care nu se pot deplasa la centrele fixe de vaccinare. Programarea se face extrem de simplu, la telefon", a anuntat Lazar Faur.Numerele de telefon puse la dispozitie pentru programare sunt 0783.121.105 si 0257.254.923.De la inceputul campaniei de imunizare, 63.558 de persoane din judetul Arad au primit o prima doza de vaccin, iar 36.781 de persoane au primit si a doua doza, conform datelor furnizate, marti, de Nucleul Judetean de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare Arad.In ultimele 24 de ore, au fost administrare 1.900 de doze de vaccin.