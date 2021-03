VIDEO Marele scandal de la publicarea datelor de la Ministerul Sanatatii privind centrul de la Lehliu Gara. Locatia era cunoscuta de mai bine de o luna

Reactia Primarului Sectorului 2

Datele erau "la liber"

Viceprimarul orasului povesteste mandru cum a investit primaria in centrul respectiv."Ne aflam la centrul de vaccinare le la Lehliu Gara, locul unde Primaria Lehliu Gara a investit foarte mult", a inceput transmisia jurnalistul.Alaturi de el era chiar viceprimarul care i-a dat voie sa filmeze in interior.Pe imagini se vede inclusiv o persoana care era vaccinata in acel moment.Foare mandru, viceprimarul intervievat de jurnalist spune ca s-a investit mult in sala de sport transformata in centrul de vaccinare.Este filmat si un operator STS . Apoi un medic.Totul pare sa fie reclama pentru Primaria Lehliu Gara. Se pare insa ca publicitatea excesiva nu-si avea rostul in acest caz, avand in vedere ca in acest centru se vaccineaza si militarii care pleaca in misiuni internationale.Sala de sport se afla pe lista centrelor de vaccinare, la pozitia 2.154. Se pare ca aici deja s-au vaccinat peste 200 de persoane pana in prezent."Aud ca Vlad Voiculescu si Stefan Voinea se fac vinovati de faptul ca au incalcat omerta.Ca au suparat niste oameni puternici, si ca asta ar fi foarte, foarte riscant. Ca mai bine ar sta linistiti la locurile lor.Sa va spun ceva: n-am intrat in povestea asta (politica) sa stam linistiti la locurile noastre. Nu ne-am pus in paranteza carierele, vietile, timpul liber pentru a sta linistiti la locurile noastre.Tot efortul, toate sacrificiile de pana acum si de aici inainte au fost zadarnice daca decidem sa stam linistiti la locurile noastre.Am intrat in politica pentru a nu sta linistiti, ci pentru a schimba paradigma si pentru a supara oameni puternici.Vlad, Stefan: cu voi pana la capat!", a scris pe pagina sa de Facebook Radu Mihaiu , primarul Sectorului 2. Stefan Voinea, consilier onorific al ministrului Sanatatii si coordonator al activitatii de transparentizare cu privire la datele despre pandemie si vaccinare, spune ca, in acesta calitate, a avut acces la Registrul Electronic National de Vaccinari printr-un cont cu permisiuni limitate, care nu ofera acces la date cu caracter personal.Reamintim ca luni premierul Citu a anuntat ca se va autotesiza Corpul de control al Guvernului cu privire la respectarea legislatiei de catre Ministerul Sanatatii, dupa ce saptamana trecuta institutia a publicat, in premiera de la debutul pandemiei, datele legate de numarul de teste COVID facute in fiecare judet si situatia vaccinarilor din fiecare centru, a anuntat premierul.