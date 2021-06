415 cazuri de cheaguri de sange la persoane vaccinate pentru Covid-19 semnalate in Europa

In zona economica europeana au existat 10 posibile cazuri in randul a aproape 6 milioane de persoane vaccinate cu vaccinul dezvoltat de J&J si 405 cazuri in randul a 45 de milioane de persoane vaccinate cu vaccinul AstraZeneca, a declarat Georgy Genov, director pentru supraveghere farmacologica la EMA.Boala este cunoscuta sub numele de purpura trombotica trombocitopenica.