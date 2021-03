Surpriza din America de Sud. Tara care a depasit Israelul la ritmul de vaccinare a populatiei

"Astazi avem un nou motiv pentru a ne mandri: Chile ocupa primul loc in clasamentul global al dozelor administrate la suta de locuitori", a anuntat marti pe Twitter executivul din Santiago de Chile, conform statisticilor publicate de portalul Our World in Data.Conform acestor informatii, Chile a administrat in medie 1.08 doze pe zi la suta de locuitori in ultimele sapte zile, iar Israelul 1.03 De la inceperea campaniei de vaccinare in decembrie, 4.176.094 de chilieni au primit cel putin prima doza. Aceasta reprezinta peste 21% din populatia tarii de 18 milioane de locuitori.Chile, alaturi de Mexic si Costa Rica, se numara printre primele tari din America Latina care a inceput vaccinarea si a negociat din timp achizitionarea dozelor de vaccin. In consecinta, autoritatile chiliene au reusit sa garanteze achizitionarea a 35 de milioane de doze, dintre care 10 milioane au fost deja livrate. Majoritatea provine de la compania chineza Sinovac.In pofida campaniei de vaccinare, Chile se confrunta in continuare cu un nivel ridicat al ratei de infectare. Astfel, s-au inregistrat peste 5.000 de noi infectari zilnice timp de cateva zile consecutiv.<< b>Citeste si: