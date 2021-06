China incepe vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor de la 3 ani

Gigantul asiatic, in care a aparut SARS-CoV-2 la sfarsitul lui 2019, a administrat pana in prezent aroape 800 de milioane de doze - numai adultilor in varsta de peste 18 ani.Beijingul - care practic a eradicat pandemia COVID-19 pe teritoriul chinez in mai 2020 - spera sa-si vacineze cel putin 70% din populatie pana la sfarsitul anului, adica aproximativ un miliard de locuitori In acest context, un purtator de cuvant al laboratorului Sinovac - care produce unul dintre cele trei vaccinuri autorizate in prezent in China - declara AFP ca vaccinul sau - Coronavac, care se administreaza in doua doze - urmeaza sa fie administrat minorilor. Vaccinul Sinovac a fost aprobat , in ultimele zile, in vederea vaccinarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre trei si 17 ani", anunta laboratorul.Un purtator de cuvant al laboratorului nu a precizat insa cand anume urmeaza sa fie administrate primele doze copiilor mici. Calendarul vaccinarii se afla, precizeaza el, in mana Ministerului chinez al Sanatatii.Laboratorul farmaceutic chinez si-a incheiat testele clinice asupra copiilor si adolescentilor, iar rezultatele acestora urmeaza sa fie publicate in revista britanica The Lancet, a precizat purtatorul de cuvant.In afara de vaccinul Sonovac, China a mai aprobat vaccinarea adultilor cu vaccinuri produse de laboratoarele farmaceutice Sinopharm - care se administreaza tot in doua doze - si Cansino Biologics - care se administreaza intr-o doza.Aceste laboratoare au lansat, la randul lor, teste clinice asupra copiilor.In total, aproximativ 20 de vaccinuri-candidate chinezesti se afla in stadiul testarii clinice, anunta duminica un reprezentant al Ministerului Sanatatii, Zheng Zhongwei.Vaccinurile Sinovac si Sinopharm au fost aprobate in vederea vaccinarii adultilor de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Cele doua vaccinuri sunt folosite deja in mai multe tari din lume.Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si Regatul Unit au aprobat, de asemenea, vaccinarea adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani cu vaccinul anticovid-19 al aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech