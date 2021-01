Cine decide cu ce vaccin anti-COVID ne imunizam. Valeriu Gheorghita: "Nu putem sa garantam ca in fiecare centru de vaccinare vor exista cele doua tipuri"

Te poti vaccina daca esti bolnav?

"Evaluarea se face de catre personalul medical din centrul de vaccinare. Exista o diferenta intre cele doua tipuri de vaccinuri. Moderna e indicat la persoanele de peste 18 ani, iar Pfizer la cele de peste 16 ani. Decizia va fi a medicului si a personalului din centrul de vaccinare tinand cont de disponibilitate. Volumul dozelor livrate de Moderna este mic. Nu putem sa garantam ca in fiecare centru de vaccinare vor exista cele doua tipuri de vaccin. Vom aloca dozele de la Moderna impreuna cu cele de la Pfizer in centrele cu flux ridicat de vaccinare", a spus Gheorghita la Digi 24 Valeriu Gheorghita a mai precizat ca "nu se modifica cu nimic datele de siguranta. Persoana respectiva sa nu aiba o boala acuta febrila, o stare acuta febrila. Bolile infectioase doar in 10% din cazuri sunt simptomatice. Nu putem sa facem teste inainte de fiecare vaccin. Important e ca persoana sa nu aiba contraindicatii".Daca persoana vaccinata se infecteaza intre cele doua doze, rapelul se face la o luna dupa vindecare.Valeriu Gheorghita a mai precizat ca orice persoana care e pe teritoriul Romaniei si doreste sa se vaccineze, o poate face. Persoana se va programa la cel mai apropiat loc de unde locuieste sau lucreaza.Citeste si: