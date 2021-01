Cazurile in care Marea Britanie va permite ca o persoana sa fie vaccinata cu doua vaccinuri diferite pentru COVID-19

Indepartandu-se de alte strategii existente la nivel mondial, guvernul de la Londra a anuntat ca oamenii ar putea primi doua vaccinuri diferite pentru Covid-19, de exemplu daca primul vaccin primit nu mai este disponibil, potrivit recomandarilor publicate ina ajunul Anului Nou."Daca acelasi vaccin nu mai este disponibil, sau daca nu se cunoaste ce vaccin a primit o persoana, este rezonabil sa fie administrat vaccinul disponibil local, pentru a finaliza vaccinarea", potrivit recomandarilor.Directorul pentru imunizari al Public Health England, Mary Ramsay, a spus ca acest lucru se va intampla extrem de rar si ca guvernul nu recomanda amestecarea vaccinurilor, in schema de vaccinare care necesita administrarea a doua doze, la un interval de cateva saptamani.Covid-19 a ucis peste 74.000 de oameni in Marea Britanie, acesta fiind al doilea cel mai ridicat bilant al deceselor din Europa, iar oficialii din sectorul sanatatii se grabesc sa administreze vaccinurile pentru a ajuta la oprirea pandemiei.La inceputul acestei saptamani, guvernul a reactivat spitalele de urgenta construite la inceputul epidemiei, in conditiile in care saloanele spitalelor se umplu de pacienti cu Covid-19.In decembrie, Marea Britanie a devenit prima tara care a autorizat folosirea in regim de urgenta a vaccinurilor impotriva Covid-19 dezvoltate de Pfizer/BioNTech si AstraZeneca/Universitatea Oxford.Ambele vaccinuri trebuie administrate in doua doze, la cateva saptamani distanta, dar nu au fost create pentru a fi amestecate.Noile recomandari ale guvernului afirma ca "nu exista dovezi ca vaccinurile pentru Covid-19 sunt interschimbabile, cu toate ca exista studii in curs".Cu toate acestea, recomandarea este ca, desi trebuie facute toate eforturile pentru a finaliza administrarea cu acelasi vaccin, daca pacientul "se afla intr-un risc imediat" si daca este "improbabil sa mai participe", atunci poate primi un vaccin diferit.Marea Britanie a provocat o controversa, in aceasta saptamana, anuntand planul de a amana administrarea celei de-a doua doze de vaccin, in incercarea de a oferi o protectie limitata unui numar cat mai mare de oameni, prin administrarea primei doze.Cel mai important expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat vineri ca nu este de acord cu abordarea britanica de a amana administrarea celei de-a doua doze cu pana la 12 saptamani.