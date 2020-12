Cine va beneficia de primele vaccinuri anti-COVID. Explicatiile specialistilor

Medic de familie: "Oamenii asteapta de la noi foarte multe raspunsuri"

Cu toate acestea, o data exacta nu a fost stabilita, sustin oficiali din Ministerul Sanatatii. In schimb, se lucreaza deja la campania de informare a populatiei privind vaccinarea anti-COVID."In acest moment avem o previziune mai optimista, suntem intr-o capcana informationala vis a vis de urgentarea aprobarii EMEA. Termenul acesta de urgentare este asociat cu o analiza mai superficiala ori nu e cazul. In situatia de fata, e vorba despre o aprobare finala conditionata, ceva foarte bine statuat, mecanismul de evaluare este unul complex", a explicat medicul de familie Gindrovel Dumitra.Potrivit acestuia, este firesc ca cele aproape 10.000 de doze, cate vor intra in tara in prima faza, sa fie folosite pentru imunizarea personalului medical. "E logic sa mergi catre cei care sunt cei mai expusi in aceasta perioada la infectare", a completat medicul.Acesta a explicat, pentru Ziare.com, ca medicii de familie vor fi implicati in toate componentele campaniei de vaccinare, stabilita de Comitetul National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Implicarea medicilor de familie va fi, in primul rand, in comunicarea catre pacienti si populatia generala."Noi vom transmite informatia catre pacienti si catre cei care vor trebui sa se programeze la vaccin. Practic, increderea pe care o au in acest moment romanii in medicii de familie este una destul de mare si oamenii asteapta de la noi foarte multe raspunsuri. Apoi, vor exista, intr-o anumita parte a campaniei, vaccinuri care vor putea fi disponibile in cabinetul nostru, cum ar fi vaccinul Universitatii Oxford dezvoltat impreuna cu AstraZeneca", a mai spus Gindrovel Dumitra.In ceea ce-i priveste pe medicii de familie care isi vor dori sa faca vaccinare in centrele de vaccinare aflate in coordonarea Armatei, acestia vor avea aceasta posibilitate."Am avut recent intalniri la Bruxelles cu reprezentanti ai asociatiilor de pacienti din Europa si peste tot Armata este implicata in procesul de vaccinare anti-COVID. Inclusiv in Pakistan e asa. Este bine, din punctul meu de vedere, pentru ca prin aceasta decizie Romania da dovada de faptul ca nu iese din tipar, mai ales ca Armata dispune nu doar de logistica - spatii de depozitare, dar si de resurse umane. Directiile de Sanatate Publica ar fi fost clar depasite, daca totul ramanea pe umerii lor", a explicat, la randul sau, Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC).Reprezentantul pacientilor e de parere ca decizia autoritatilor de a merge pe vaccinarea personalului medical este una corecta. "Sunt cei mai expusi, apoi ar trebui sa se mearga spre batrani, pacienti cronici si gravide", a completat Ganescu.Insa pentru ca populatia generala sa fie deschisa pentru a se vaccina este nevoie de o campanie de comunicare clara, concreta si coerenta."E nevoie de foarte multa informatie concreta pentru ca, pana la urma, termenii acestia medicali - vaccin, ARN, modificat genetic - cand sunt lansati in spatiul public si ajung la oameni care nu au educatie in sanatate, pot crea confuzii. Eu cred, in schimb, ca timpul isi va spune cuvantul", arata reprezentantul pacientilor.In opinia acestuia, este esential ca romanii sa inteleaga faptul ca vaccinarea anti-COVID nu este altceva decat o forma de protectie care nu pune in pericol viata nimanui. "Vorbim totusi de institutii, precum Agentia Europeana a Medicamentului, Agentia Americana a Medicamentelor, care gireaza un lucru concret", a completat Ganescu.Pe de alta parte, pentru ca eficienta unei astfel de campanii sa fie cat mai mare, este nevoie ca politicienii si liderii de opinie sa mearga pe puterea exemplului si sa aiba curajul de a se vaccina pentru a le da un imbold si celorlalti."E normal, atat timp cat tu ca autoritate aduci aceasta solutie pentru a proteja populatia, sa dai si exemple. Eu cred ca in timp populatia va intelege ca riscurile sunt minime", a punctat Ganescu.Pe langa partea de logistica, ce trebuie pusa la punct in cel mai mic detaliu, este necesar ca Guvernul interimar sa faca publica platforma de inregistrare si sa demareze o campanie prin care sa stimuleze dorinta populatiei de a se vaccina, mai ales ca acum nu exista o miza electorala."Presedintele Iohannis anunta ca pana la sfarsitul anului vor veni primele doze, prezumand ca se va obtine aprobarea pentru vaccin. Dar pana la sfarsitul anului mai sunt doua saptamani, deci vorbim de o problema acuta. Daca platforma nu va fi gata pana la sfarsitul acestei saptamani, va fi o lovitura puternica pentru increderea in vaccin", a declarat Sorin Paveliu, medic primar de boli interne, expert in politici de Sanatate.Reticenta fata de vaccin apare in momentul in care procesul de vaccinare incepe fara ca lumea sa se inghesuie sa se vaccineze, adauga specialistul. "Parerea mea e ca aceasta campanie de comunicare trebuie facuta acum, finantata acum si trebuie sa includa cat mai multe persoane publice", conchide Sorin Paveliu.CITESTE SI: