Primul ministru numără dozele de vaccinuri cumpărate de România. "Eu am semnat pentru 4 milioane de doze"

Premierul Florin Cîţu a explicat că, în numele României, pentru achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19 semnează ministrul Sănătăţii. Şeful Guvernului a prezentat şi cifre din care a reieşit că Nelu Tătaru a semnat pentru 33 milioane de doze, Vlad Voiculesc pentru 28.290.000 de doze, el cânt a fost ministru interimar a semnat pentru 4 milioane de doze, iar Ioana Mihăilă a semnat pentru 21.000 de doze. Cîţu a adăugat că Voiculescu a semnat, cât a fost ministru al Sănătăţii, pentru 9 milioane de doze de CureVac, un vaccin care nu a fost aprobat niciodată.

„Pentru a face o comandă, cel care semnează, în numele României, este ministrul Sănătăţii. Iar ministrul Sănătăţii dacă avea o problemă, la un moment dat, cu un anumit număr de doze, ar fi spus ceva. Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu şi doamna Ioana Mihăilă şi eu când am fost ministru al Sănătăţii. Am aici mai multe date. Ele au fost semnate, bineînţeles de mai mulţi miniştri ai Sănătăţii. Domnul Nelu Tătaru a semnat, domnul Vlad Voiculescu, doamna Ioana Mihăilă şi eu când am fost ministru interimar al Sănătăţii. Aş vrea să vă spun cam câte doze s-au semnat. Domnul Vlad Voiculescu a semnat pentru 28.290.000 de doze, Nelu Tătaru pentru 33 milioane de doze înainte. Eu am semnat pentru 4 milioane de doze şi, acum două luni de zile, doamna Mihăilă a semnat pentru 21.000 de doze. Deci dacă erau prea multe, putea să spună că nu mai avea nevoie. Din păcate, domnul Vlad Voiculescu a semnat pentru 9 milioane de doze de CureVac, un vaccin care nu a fost aprobat niciodată, dar e semnată comanda de domnul Vlad Voiculescu. Ca să fie foarte clare aceste informaţii. Cred că aceasta închide oarecum dezbaterea depsre cum s-au contractat vaccinurile. Ar trebui să explice de ce a făcut comandă pentru un vaccin care nu este avizat”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

Prim-ministrul a explicat şi procedura privind achiziţia vaccinurilor de către statele membre ale UE şi a adăugat că cei de la Comisia Europeană şi-au asumat contractarea unui număr mai mare de doze pentru populaţia din blocul comunitar şi anume un număr de 4,4 miliarde doze de vaccin până în anul 2023, prin urmare de 10 ori mai multe doze decât populaţia UE.

„Tot pentru că în spaţiul public am văzut mai multe informaţii, aş vrea să clarificăm nişte aspecte despre achiziţia de vaccinuri. În primul rând, strategia Comisiei Europene a fost să negocieze în numele statelor membre cu mai multe companii producătoare de vaccinuri şi să prefinanţeze în parte contractele, prin fondul instrumentului de urgenţă. Vaccinurile au fost contractate în condiţiile în care autorizarea, eficacitatea şi capacitatea de producţie erau încă incerte. Ştiţi foarte bine că erau deja semnate contractele, dar nu ştiam care dintre vaccinuri va putea fi folosit şi când. Nevoia era de acces la mai multe doze şi într-un timp cât mai scurt, motiv pentru care CE şi statele membre şi-au asumat contractarea unui număr mai mare de doze decât necesarul pentru populaţia blocului comunitar. În momentul de faţă, din toate contractele negociate, Comisia Europeană a asigurat accesul statelor membre la un număr de 4,4 miliarde doze de vaccin până în anul 2023, adică de 10 ori mai multe doze decât populaţia UE. Asta ca să fie foarte clar. România poate accesa aproximativ 4,3% din numărul de doze autorizate la nivelul UE. Este cotă parte, acest procent reprezintă proporţia populaţiei României raportat la populaţia UE plus spaţiul economic european”, a mai afirmat Cîţu.

Chestionat despre cele 750.000 de doze expirate care nu au mai fost donate altor state, premierul a precizat că „recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sau ceea ce spune OMS este că până la 40% este pierderea de vaccinuri. Noi am avut iniţial 10%. Doamna ministru Mihăilă a venit şi a crescut la 25% această pierdere de vaccinuri”.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirmă că ancheta DNA cu privire la vaccinurile cumpărate de România este bine-venită, întrucât ţara noastră a comandat iraţional vaccinuri. Fostul ministru consideră că România „a ajuns în situaţia de a vinde şi dona mai multe vaccinuri decât orice altă ţară din Europa, nu din raţiuni umanitare, ci pentru că altfel ar fi expirat”, responsabil pentru situaţia creată fiind „domnul viitor fost premier Cîţu”.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) anunţă că a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanşarea pandemiei până în prezent. Urmărirea penală se face in rem, în acest moment, nicio persoană neavând calitatea de suspect sau inculpat.

