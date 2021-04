Citu: angajatii companiilor private se vor putea vaccina la sediu, luam in calcul acelasi lucru pentru familiile lor

"Companiile private vor avea posibilitatea sa-si faca centre de vaccinare la sediu, sa-si vaccineze angajatii la sediu. Putem extinde si la familiile lor. Vom face vaccinul cat mai accesibil pentru fiecare cetatean. Dozele exista, lumea trebuie sa se vaccineze. Vreau sa revenim la normalitate, stiu ce potential are aceasta economie cand revenim la normalitate", a declarat premierul in cadrul videconferinta "Bursa in anul crizei sanitare si al incertitudinilor economice".Premierul a mai afirmat ca vaccinul va fi cat mai accesibil pentru toti cei care doresc sa se imunizeze, prin centre organizate in companii private, centre non-stop sau centre drive thru.Pana luni seara, in Romania au fost vaccinate 2.675.872 persoane, dintre care 1.631.109 au primit ambele doze de vaccin.