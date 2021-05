Premierul Citu despre campaniile de vaccinare: "Vreau sa pastram Romania sub 3 la mie"

El a recunoscut, intr-o emisiune la Digi 24, ca ritmul de vaccinare a populatiei a incetinit, insa si-a manifestat speranta ca "oamenii au inteles mesajul"."Prin aceasta campanie de vaccinare pe care o impingem acum catre sate, catre orase, catre comunitati mai mici din rural , vreau sa pastram Romania sub 3 la mie. Acesta este de fapt obiectivul. Trebuie sa ramanem acolo ca sa scapam de pandemie. Campania de vaccinare a incetinit, dar totusi uitati-va ca in week-end s-au vaccinat doar la Bucuresti , la maraton, peste 20.000 de persoane. Deci, campania continua si va continua. Faptul ca avem aceste rezultate mie imi da sperante ca oamenii au inteles mesajul", a afirmat Citu.Acesta a aratat ca masurile de relaxare din Romania au venit mult mai devreme decat in alte state din Europa."Nimeni nu isi imagina in trecut ca vom putea discuta de astfel de relaxari maine, incepand de la 1 iunie, sau ca acum doua saptamani am renuntat la masca in spatiul public. Ganditi-va ca in Europa sunt inca foarte multe tari in care masca este in continuare in spatiul public", a adaugat seful Executivului.