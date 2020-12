Ce spun specialistii despre presupusele efecte ale vaccinurilor anti-COVID asupra ADN-ului uman: "Nu ne transforma in himere monitorizate de Bill Gates"

Iata ce spun specialistii din Romania

Clarificarile vin dupa ce, in urma cu o saptamana, Dr. Christiane Northrup, un medic obstetrician din SUA a declarat in cadrul unui interviu ca vaccinurile impotriva COVID-19 pe baza de ARN mesager pot altera ADN-ul uman. Mai mult, vaccinurile bazate pe ARN mesager ar transforma oamenii in himere monitorizate prin tehnologia 5G de catre Fundatia Bill & Melinda Gates in scopul colectarii de criptomonede.ARN-ul si ADN-ul sunt macromolecule indispensabile tuturor formelor de viata cunoscute pana in prezent, alaturi de proteine, lipide si carbohidrati. ADN-ul uman este localizat in nucleul celular, se arata intr-un comunicat postat pe platforma vaccinare-covid.gov.ro ARN-ul mesager se gaseste in citoplasma celulara - in afara nucleului - si are rol mult mai precis, cum este transmiterea de informatii cu privire la sinteza de proteine in celula.Intrucat ARN-ul mesager nu patrunde in nucleul celular, nu poate influenta ADN-ul celular propriu.Vaccinurile care utilizeaza tehnologia ARN mesager folosesc o secventa de ARN mesager, care, odata introdusa in celule, transmite mesajul de sintetizare a proteinei Spike, proteina de suprafata a virusului SARS-CoV-2.Cantitatea de ARN mesager corespnzatoare unei doze de vaccin este standardizata, ceea ce va asigura productia unui nivel predefinit de proteina Spike.Identificarea in organismul uman a acestei proteine ca fiind straina declanseaza un raspuns imun care este responsabil de construirea imunitatii impotriva COVID-19.Practic, ARN-ul mesager reprezinta "manualul" dupa care celulele umane invata sa produca proteina Spike, astfel incat organismul sa isi construiasca mecanismele necesare pentru a se putea apara impotriva COVID-19 daca va intra in contact cu virusul SARS-CoV2.Tehnologia a fost adoptata de catre companiile farmaceutice Pfizer, Moderna si CureVac pentru dezvoltarea vaccinurilor impotriva COVID-19. In Uniunea Europeana, nici un vaccin nu poate fi comercializat inainte de incheierea studiilor clinice care sa ateste ca este sigur si eficace si ca indeplineste conditiile prevazute de normele si legile in vigoare.Citeste si: