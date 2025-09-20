Comisarul european pentru Industrie, despre vaccinul AstraZeneca: "Ne vom asigura ca totul ramane in Europa"

Autor: Alina Toma
Sambata, 27 Martie 2021, ora 08:28
1887 citiri
Comisarul european pentru Industrie, despre vaccinul AstraZeneca: "Ne vom asigura ca totul ramane in Europa"
Comisarul european pentru industrie a declarat ca Europa ar trebui sa fie liderul mondial in producerea vaccinurilor impotriva coronavirusului FOTO Pixabay

Uniunea Europeana se va asigura ca vaccinurile pentru Covid-19 ale AstraZeneca vor ramane in blocul comunitar pana cand compania isi va respecta din nou angajamentele referitoare la livrari, a declarat vineri comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, transmite Reuters.

UE a inasprit, miercuri, supraveghererea exporturilor de vaccinuri impotriva noului coronavirus, extinzandu-si prerogativele de a bloca transporturile catre tari cu rate ridicate de imunizare, cum este Marea Britanie, sau care nu livreaza si altora din dozele pe care le produc.

"Desigur, AstraZeneca a fost o problema ... Am avut o problema cu aceasta companie", a spus Breton, adaugand ca toti ceilalti furnizori se descurca bine.

"Avem instrumentele si ne vom asigura ca totul ramane in Europa pana cand compania va reveni la angajamentele sale", a spus Breton in timpul unei vizite la fabrica din Barcelona a companiei farmaceutice Reig Jofre, care imbutelia vaccinul pentru coronavirus al Johnson & Johnson, de la mijlocul lunii iunie.

Europa ar trebui sa fie liderul mondial in producerea vaccinurilor impotriva coronavirusului pana la sfarsitul anului, 52 de fabrici participand la acest proces pe intregul continent, a spus Breton.

Comisarul a mai aratat ca Europa ar fi trebuit sa vaccineze suficient de multi oameni vara, posibil la mijlocul lunii iulie, pentru a atinge un nivel de "imunitate de turma".

Pana la sfarsitul anului, Europa ar trebui sa aiba capacitatea de a produce intre doua si trei miliarde de doze, a adaugat el.

Productia de la fabrica Reig Jofre Barcelona, care se va ocupa de ultima etapa de finalizare si finisare a procesului de fabricatie, ar putea depasi 100 de milioane de doze pe zi, a declarat ministrul spaniol al industriei Reyes Maroto, in aceeasi conferinta de presa.

Sosirea vaccinului dezvoltat de Johnson & Johnson este un impuls binevenit pentru campania de vaccinar din Europa, al carei ritm inca lasa de dorit.

