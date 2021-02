Comitetul National de Vaccinare: Au fost activate cele 180 de cabinete suplimentare pentru AstraZeneca. Zeci de mii de locuri disponibile din 15 februarie in Romania

Oficialii de la CNCAV spun ca, in cele 180 de cabinete din toata tara sunt disponibile 10.800 de locuri disponibile pentru programare in fiecare zi, incepand cu data de 15 februarie."Programarea pentru AstraZeneca incepe astazi si se realizeaza pentru o sesiune de 20 de zile, in perioada 15 februarie - 6 martie. Ulterior, in fiecare zi, vor fi alocate noi sloturi care vor permite programari pentru vaccinarea cu AstraZeneca, pana la data de 11 aprilie. Conform recomandarilor autoritatilor medicale, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca se va realiza pentru grupa de varsta 18-55 de ani. Ca element de noutate, pentru buna desfasurare a activitatii de vaccinare, programarea se va realiza in acelasi cabinet atat pentru prima doza, cat si pentru rapel, la 56 de zile", transmite CNCAV.In cursul diminetii de miercuri, angajatii de la call-center-urile pentru programarea la vaccinare n-au putut oferi nicio informatie cu privire la ora la care poate incepe inscrierea Informatiile disponibile in acest moment pe platforma de programare arata ca sunt locuri disponibile in majoritatea judetelor din tara, incepand din 15 februarie, pentru vaccinarea cu AstraZeneca.Cele 180 de cabinete destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt distribuite dupa cum urmeaza: Bucuresti (22),Alba (3),Arad (4),Arges (5),Bacau (5),Bihor (5),Bistrita Nasaud (2),Botosani (3),Braila (2),Brasov (5),Buzau (3),Calarasi (2),Caras-Severin (2),Cluj (10),Constanta (6),Covasna (2),Dambovita (4),Dolj (6),Galati (4),Giurgiu (2),Gorj (3),Harghita (3),Hunedoara (3),Ialomita (2),Iasi (8),Ilfov (2),Maramures (4),Mehedinti (2),Mures (5),Neamt (4),Olt (3),Prahova (6),Salaj (2),Satu Mare (3),Sibiu (4),Suceava (5),Teleorman (3),Timis (10),Tulcea (2),Valcea (3),Vaslui (3),Vrancea (3).