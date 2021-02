Primul studiu post-imunizarea anti-COVID facut in Romania: doar 0,27% dintre oamenii vaccinati nu au dezvoltat anticorpi

Care e raspunsul imun dupa prima doza

Ce se intampla cu cei infectati anterior cu SARS-CoV-2

Astfel, specialistii recomanda autoritatilor sa reevalueze posibilitatea administrarii unei singure doze persoanelor care au trecut prin boala concomitent cu eventuala optimizare a dozelor disponibile.Studiul a fost realizat pe un esantion de 741 de persoane, iar rezultatele cercetarii arata ca 85% dintre acestea nu au trecut prin boala si doar doua persoane nu au dezvoltat anticorpi in urma vaccinarii, ceea ce inseamna un procent de 0,27%.Totodata, patru persoane din categoria celor care nu au avut infectie COVID-19 in trecut s-au pozitivat dupa administrarea primei doze de vaccin.Nicio persoana din lotul analizat nu a fost testata pozitiv la 10-12 zile in urma administrarii dozei de rapel si, poate cel mai important aspect, toate persoanele care au trecut anterior prin boala au dezvoltat un titru semnificativ de anticorpi neutralizanti anti-Spike dupa administrarea vaccinului.Esantionul a fost format din 82% femei cu varste cuprinse intre 21 si 82 de ani si 18% barbati cu varste intre 20 si 79 de ani. Probele au fost analizate in intervalul 18-20 zile de la administrarea primei doze de vaccin si respectiv, la 8-12 zile de la administrarea rapelului."In vederea determinarii titrului de anticorpi impotriva COVID-19 au fost efectuate teste serologice IgG anti-Nucleocapsida (test calitativ pe sistem Alinity-Abbott) si IgG anti-Spike (test cantitativ pe sistem Liaison Diasorin cu echivalare aproximativa in titru de neutralizare), probele fiind recoltate atat dupa prima doza de vaccin, cat si dupa administrarea rapelului", arata comunicatul Medlife."Din esantionul analizat s-au evidentiat doua categorii: 85% sunt persoane fara istoric de infectie COVID-19 in trecut, in timp ce 15% au trecut anterior prin boala, avand confirmarea infectiei prin test RT-PCR efectuat anterior. Specialistii anunta ca doar 2 persoane din esantionul studiat nu au dezvoltat anticorpi in urma vaccinarii. In ceea ce priveste infectarea cu SARS-CoV-2, studiul arata ca 4 persoane dintre cei care nu au trecut anterior prin boala s-au pozitivat dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce nicio persoana din lotul analizat nu a fost testata pozitiv la 10-12 zile de la administrarea rapelului", se precizeaza in comunicatul MedLife.Raspunsul imun dupa prima doza de vaccin este scazut la persoanele care nu au trecut anterior prin boala. Analiza probelor prelevate de la persoanele care nu au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 in trecut arata faptul ca raspunsul imun ramane scazut inaintea rapelului, avand in vedere ca 48% dintre cei care au primit prima doza nu au dezvoltat anticorpi anti-Spike IgG intr-o concentratie mai mare de >=80AU/ML in intervalul 18-20 de zile de la administrarea vaccinului.Totodata, specialistii au identificat si o persoana care nu a dezvoltat deloc anticorpi in acest interval. In schimb, s-a observat ca procentul persoanelor care au dezvoltat anticorpi anti-Spike IgG intr-o concentratie >=80AU/ml, desi nu au trecut anterior prin boala, creste considerabil, la 99,5%, la 8-12 zile de la administrarea celei de-a doua doze.Totusi, exista o persoana care nu dezvoltat anticorpi nici in acest interval de la rapel."Cele trei vaccinuri care se administreaza in acest moment in Romania nu sunt identice ca structura de determinant antigenic, dar toate trei vor sensibiliza celulele imune si vor genera anticorpi anti-S (Spike). La prima doza de vaccin, la un organism care nu a mai fost in contact cu virusul SARS-CoV-2, este de asteptat ca raspunsul imun sa nu fie foarte intens si prelungit. In schimb, a doua doza vine sa "intareasca" memoria celulelor producatoare de anticorpi, astfel incat raspunsul imun sa fie de durata si suficient de puternic pentru a neutraliza o viitoare infectie virala", a explicat dr. Bogdan Dabu, medic primar medicina de laborator in cadrul MedLife.Persoanele care au fost infectate anterior cu SARS-CoV-2 dezvolta un titru de anticorpi anti-S semnificativ mai mare dupa prima doza de vaccinare. Pe de alta parte, in cazul persoanelor confirmate anterior cu infectie COVID-19, specialistii MedLife atrag atentia ca titrul de anticorpi neutralizanti este semnificativ, inca din primele zile dupa administrarea primei doze de vaccin. Acest lucru intareste ipoteza lansata de alte grupuri de cercetatori din Europa si SUA, conform careia o singura doza de vaccin ar putea fi eficienta pentru persoanele care au trecut prin boala.De altfel, pe esantionul studiat de specialistii MedLife toate persoanele care au trecut anterior prin infectie aveau dezvoltat un titru ridicat de anticorpi neutralizanti in intervalul 18-20 zile de la prima doza."In urma infectiei cu SARS-CoV-2 pot fi detectati atat anticorpi anti-N, cat si anticorpi-S, acestia fiind un marker specific al "intalnirii" dintre virus si organismul gazda. Insa, ce ne atrage atentia este titrul de anticorpi anti-S dezvoltat in urma vaccinarii de persoanele care au trecut prin boala comparativ cu cele care nu au intrat in contact cu virusul pana la momentul vaccinarii. Astfel, observam ca cei din prima categorie pot dezvolta dupa administrarea primei doze un titru de anticorpi semnificativ mai mare decat al celor care nu au trecut prin boala", a adaugat dr. Dabu.Compania a precizat ca va continua studiul in urmatoarele 3-6 luni, pentru a observa evolutia titrului de anticorpi dobanditi post-vaccinare si identificarea din timp a momentului in care titrul de anticorpi neutralizanti incepe sa scada.