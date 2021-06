Peste 13.300 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani au fost vaccinati in Romania

CNCAV a transmis, marti, situatia vaccinarii in Romania pe grupe de varsta:- 12-15 ani: cu o singura doza 13.384 persoane; persoane nevaccinate 825.783;16-19 ani: schema completa de vaccinare 96.368 persoane; cu o singura doza 25.387 persoane; persoane nevaccinate 697.922;- 20-29 ani: schema completa de vaccinare 400.498 persoane; cu o singura doza 50.118 persoane; persoane nevaccinate 1.606.025;- 30-39 ani: schema completa de vaccinare 626.632 persoane; cu o singura doza 58.557 persoane; persoane nevaccinate 2.009.639;- 40-49 ani: schema completa de vaccinare 805.238 persoane; cu o singura doza 63.346 persoane; persoane nevaccinate 2.151.208;- 50-59 ani: schema completa de vaccinare 788.982 persoane; cu o singura doza 56.116 persoane; persoane nevaccinate 1.696.452;- 60-69 ani: schema completa de vaccinare 851.994 persoane; cu o singura doza 48.511 persoane; persoane nevaccinate 1.598.700;- 70-79 ani: schema completa de vaccinare 493.844 persoane; cu o singura doza 22.934 persoane; persoane nevaccinate 1.014.255;- 80+: schema completa de vaccinare 157.820 persoane; cu o singura doza: 8.841 persoane; persoane nevaccinate 762.175.Datele privind persoanele vaccinate au fost extrase in 14 iunie, la ora 17.00.Campania de vaccinare a debutat in 27 decembrie. Pana luni seara fusesera vaccinate 4.567.268 persoane, dintre care 4.219.071 cu schema completa.