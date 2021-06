Inca un vaccin anti-COVID dovedit eficient in cazul copiilor

Testul, realizat pe 550 de minori, a demonstrat ca peste 96 % dintre acesti copii si adolescenti care au primit cele doua doze ale acestui vaccin produs de Sinovac au generat anticorpi impotriva SARS-CoV-2.Potrivit studiului, reactiile au fost usoare sau moderate si simptomul cel mai comun a fost durerea resimtita la locul injectiei."Copiii si adolescentii fac de obicei o forma usoara sau asimptomatica de COVID-19 comparativ cu adultii, totusi un mic numar dintre ei ar putea dezvolta o forma mai severa", a declarat expertul chinez Qiang Gao, de la Sinovac Life Sciences (China).El a precizat ca minorii ar putea de asemenea transmite virusul altor persoane. "Descoperirile noastre despre CoronaVac au aratat ca vaccinul este bine tolerat si a indus un raspuns imunologic incurajator", a precizat Qiang Gao.Testele din prima faza au fost realizate in mod aleator pe 72 de minori sanatosi din Zanhuang (China) intre 31 octombrie si 2 decembrie 2020.La cea de-a doua faza au participat 480 de copii in perioada cuprinsa intre 12 si 30 decembrie 2020.Autorii au admis totusi ca studiul are unele "limitari", precum faptul ca inca nu a fost evaluat raspunsul la asa-numitele celule T, care joaca un rol important in infectiile cu SARS-CoV-2.Ei au precizat, de asemenea, ca studiul a implicat un numar mic de participanti, de aceeasi etnie, astfel incat este nevoie de studii mai ample desfasurate pe participanti din alte zone ale tarii si de diferite etnii.