Municipiul Bucuresti a raportat doar 26 de cazuri noi de COVID-19. Alte 10 judete fara nicio imbolnavire

Bihor

Braila

Buzau

Covasna

Dolj

Ilfov

Mehedinti

Olt

Tulcea

Vaslui

Zece judete nu au raportat nicio imbolnavire noua, iar incidenta la mia de locuitori se mentine foarte scazuta in toata Romania.Capitala a inregistrat 26 de cazuri noi, pe urmatoarele locuri fiind Prahova, cu 11 infectari noi, si Brasov, cu 10 imbolnaviri noi.In plus, in 10 judete nu au existat oameni diagnosticati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore:Toate judetele raman in scenariul verde, cu o incidenta sub 1,5 la mia de locuitori. Cea mai ridicata valoare este inregistrata de Prahova, cu 0,25 la mia de locuitori, iar cea mai scazuta incidenta, de numai 0,01 la mia de locuitori, este inregistrata de Braila, Constanta, Covasna, Dambovita, Salaj si Teleorman.