Coronavirus Romania. Numar in crestere de decese comparativ cu ziua precedenta. 241 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore

35 de noi decese

Bilantul deceselor in tara noastra a ajuns la 30.353, dupa ce in aceeasi perioada de timp au fost confirmate alte 41 de decese in randul pacientilor COVID. La sectiile de terapie intensiva mai sunt internati 410 pacienti.Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.978 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.040.527 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 241 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana astazi, 30.353 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 31.05.2021 (10:00) - 01.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 41 de decese (22 barbati si 19 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Bihor, Buzau, Botosani, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Valcea, Ilfov si Municipiul Bucuresti 6 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Astfel, 4 dintre decese s-au produs in luna ianuarie 2021, 2 in februarie 2021, toate in judetul Bacau.Dintre cele 41 de decese, 11 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 60-69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 18 decese la categoria de varsta peste 80 ani.39 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 2 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.159. Dintre acestea, 410 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.914.419 teste RT-PCR si 1.173.496 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.062 de teste RT-PCR (8.630 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.432 la cerere) si 8.723 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 5.583 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 2.592 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 28.900 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 52 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 574 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.153 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 31 mai, 812 sanctiuni contraventionale, in valoare de 276.900 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost intocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.