Aproape 85.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore

Potrivit CNCAV, 84.975 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai multe cu serul Pfizer - 62.749. Alte 7.079 de persoane au primit vaccinul Moderna, 7.800 pe cel produs de AstraZeneca si 7.347 pe cel de la Johnson & Johnson In total, de la debutul campaniei, au fost vaccinate 4.086.224 de persoane. Dintre acestea, 3.249.220 au fost vaccinate cu serul Pfizer, 346.969 cu Moderna, 430.182 cu AstraZeneca si 59.853 cu Johnson & Johnson.In ultimele 24 de ore, au fost raportate 82 de reactii adverse: 55 la vaccinul Pfizer, 15 la Moderna, 3 la AstraZeneca si 9 la Johnson & Johnson."Mentionam ca 146 reactii adverse sunt in curs de investigare", a precizat CNCAV.