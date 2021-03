CTP anunta ca se va vaccina cu AstraZeneca: "Nu fac parte dintre cei care se sperie fara un motiv rational"

"Astazi, in ciuda numeroaselor intreruperi ale platformei, am reusit sa intru pe o lista de asteptare si, pentru ca nu fac parte dintre cei care se sperie fara un motiv rational, voi fi vaccinat cu AstraZeneca", a scris apoi jurnalistul pe republica.ro "M-am inscris astazi, n-a fost chiar simplu, din pricina intreruperilor platformei. N-a durat foarte mult, cam in jumatate de ora s-a rezolvat. M-am inscris si dupa aceea am vazut si ce vaccin este la centrul respectiv si este AstraZeneca, ma voi vaccina cu AstraZeneca.", a spus CTP, potrivit europafm.ro Gazetarul spune ca nu sunt informatii care sa arate ca acest tip de vaccin ar provoca reactii atat de grave incat sa duca la deces, dupa ce mai multe state europene au decis fie suspendarea imunizarii cu acest vaccin, fie cu un anumit lot: "As fi putut sa-mi anulez vaccinarea. Au decedat doua persoane, au mai fost afectate alte persoane cu probleme de circulatie, dar au decedat doua persoane. Decesul cetateanului din Norvegia, sau al celui din Italia, ca sa produca asa ceva o substanta introdusa in corp, acea substanta trebuie sa aiba in ea un element gresit sau alterat, dar ca sa produci hemoragie cerebrala cuiva, stiti cati parametri trebuie sa modifici?"Drept urmare, Cristian Tudor Popescu a spus ca se va imuniza cu serul AstraZeneca si chiar a glumit pe aceasta tema: "Astept sa primesc acum mesajul, dar ma prezint la vaccin. Nu am niciun fel de comorbiditate in acest moment, niciun fel de boala sanguina legata de coagulare. Daca se intampla sa nu ne mai vedem, atunci macar am facut ceva pentru stiinta, veti sti cu siguranta ca m-a omorat AstraZeneca. Teama trebuie sa fie invinsa, sa lupti cu ea."Mai multe tari au anuntat deja suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca, dupa semnalarea de efecte secundare. Asemenea anunturi au fost facute luni de Germania, Franta, Italia, Spania.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va avea joi o reuniune speciala pentru a decide daca sunt "necesare" masuri cu privire la subiectul vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, estimand ca avantajele vaccinului depasesc riscurile.