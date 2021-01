Cu cat vor fi platiti medicii si asistentele care participa la campania de vaccinare. Tarifele stabilite de Ministerul Sanatatii

Proiectul de act normativ propune 100 de lei pe ora pentru medici , 50 de lei pentru asistente si 25 de lei pentru registratori. De asemenea, vor fi platiti si medicii de familie, acestia fiind considerati "un pilon esential".Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat ca, in urmatoarea sedinta de Guvern, va fi adoptata o OUG care prevede acordarea unor sume de bani personalului care participa la vaccinare."Pe de o parte, o problema este aceea a personalului vaccinator (...) Aceasta problema este una mai mare sau mai mica in functie de locurile din Romania, dar ce trebuie sa ne asiguram este ca are cine face asta pentru intregul program. Ganditi-va ca este cea mai mare provocare a Romaniei. A fost semnalat din mai multe locuri din tara ca s-ar putea sa fie greu sa asiguri un orar atat de dens", a afirmat, vineri seara, la Digi 24, Vlad Voiculescu.Ministrul a afirmat ca, in ultima sedinta de Guvern, a fost prezentata in prima lectura o OUG pentru plata personalului vaccinator, actul normativ urmand a fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern."Sumele propuse in OUG - dar sunt mai degraba propuneri - 100 de lei pentru medici, cu un bonus pentru medicul coordonator, 50 de lei pentru asistenta si 25 de lei pentru registrator, sume pe ora. Sunt sume brute", a precizat ministrul Sanatatii.Acesta considera "firesc" ca personalul care face vaccinarea sa castige bani."Pot sa castige bani si este firesc. Un lucru de care trebuie sa tinem cont este ca costurile gestionarii pandemiei sunt de zeci, de sute de ori mai mici decat cele pe care trebuie sa le suportam zilnic - de la afaceri inchise, scoala inchisa si alte limitari, ca sa nu mai mentionam frica", a mai declarat ministrul.Acesta a precizat ca si medicii de familie, considerati "un pilon esential" in campania de vaccinare vor fi platiti, dar nu s-a discutat inca despre sume."Va exista o suma pentru succes. Obiectivul este vaccinarea. Nu numai inscrierea, ci si vaccinarea pacientului si monitorizarea acestuia", a precizat Voiculescu.