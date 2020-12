Cum a fost aleasa asistenta medicala Mihaela Anghel sa fie prima persoana vaccinata anti-Covid din Romania

Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a explicat luni seara, pentru B1 TV , de ce prima persoana vaccinata anti-coronavirus in Romania a fost o asistenta medicala, si nu o persoana publica, asa cum s-a intamplat in alte state. Secretarul de stat a sustinut ca a fost aleasa asistenta medicala Mihaela Anghel deoarece aceasta a facut parte din echipa care a ingrijit primul pacient COVID-19 din Romania si ca a fost luat in calcul principiul meritocratiei.Andrei Baciu a explicat cum a fost aleasa prima persoana vaccinata anti-COVD-19 in Romania"A fost o decizie propusa si luata de experti. Ieri am avut prima persoana vaccinata. Evident ca sunt multe variante daca ne uitam la celelalte state. Au fost multe abordari, dar, daca e sa mergem pe un principiu al meritocratiei, ne-am uitat pe primele spitale care au intrat in aceasta lupta cu COVID-19. Sa ne amintim de momentul februarie - martie, cand nu existau atat de multe informatii depsre aceasta noua maladie. Atunci, cu atat mai mult devotamentul si curajul celor care au intrat efectiv in prima linie, primind primii pacienti.Prima persoana vaccinata in Romania, doamna Mihaela Anghel, asistent medical generalist, face parte din echipa din cadrul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" care a preluat primul pacient din Romania.Ne-am gandit ca acesta este un mesaj foarte clar, care trebuie sa evidentieze rolul central si sa fie si un mesaj de multumire adresat personalului medical, care a fost si e de atata timp implicat si depune eforturi supraomenesti", a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.Asistenta Mihaela Baciu a spus ca se simte privilegiata ca a fost aleasa sa fie prima persoana vaccinata din Romania."Am fost foarte privilegiata ca am fost aleasa sa fiu prima vaccinata din tara. Eu am primit primul pacient. Nici nu stiam cu ce ne confruntam, ne asteptam la ce e mai rau, dar incercam sa ne obisnuim. Suntem si mai afectati cu pierderea pacientilor. Nu s-a intamplat in toti acesti ani sa avem un raport asa mare de decese. Nu am stiu cum sa reactionez. Nu am intrebat de ce am fost aleasa. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin facut pana acum. Romanilor le transmit sa deschida bine ochii si sa vina sa se vaccineze. Simt si sper sa fie sfarsitul acestei pandemii", a spus asistenta Mihaela Anghel, dupa ce i s-a administrat prima doza de vaccin.Citeste si: